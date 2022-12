Capriles rechazó pronunciamiento del CNE sobre revocatorio contra Maduro

El gobernador del estado Miranda en Venezuela, Henrique Capriles, rechazó el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral de su país sobre las fechas para convocar al referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.



“La declaración Tibisay Lucena busca es desmoralizar a los venezolanos, para que creamos que no hay tiempo, que tengamos la mirada puesta para el próximo años en el revocatorio, no anunció la fecha, habló de un podría”, dio Capriles.



Sobre la movilización programada para este 1 de septiembre, el líder venezolano aseguro que siguen firmes en la convocatoria realizada en toda Venezuela para buscar que el CNE dé fechas claras sobre el proceso.



“Estamos promoviendo una movilización desde todo el país a Caracas para tener una fecha definitiva, no hay justificación ni legitima ni jurídica para que Venezuela no se realicen elecciones, necesitamos una solución política para tener un solución a la crisis económica”, dijo Capriles.



“No tenemos por qué hablar de febrero de 2017, debemos defender con contundencia nuestros tiempos, vamos a ver quién puede más, si el 20 por ciento, una cúpula que maneja las instituciones, o el 80 por ciento de los venezolanos”, agregó.



Sobre la crisis fronteriza con Colombia, el político aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro se equivocó con el cierre de los pasos pues en lugar de combatir la escasez, profundizo la crisis de los ciudadanos venezolanos que habitan allí.

El opositor indicó que el gobierno de Maduro se equivocó con el cierre fronterizo con Colombia.