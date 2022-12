Capturan al expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram en caso de delincuencia organizada

El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram fue detenido en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Guayaquil en el marco de una investigación por delincuencia organizada, informaron fuentes oficiales.

"La madrugada de hoy la Policía de Ecuador ha detenido al ciudadano Abdalá Bucaram Ortíz y a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia", escribió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter.

La prensa transmitió imágenes del momento en el que la Policía ingresa en el domicilio de Bucaram, en Guayaquil, para detenerlo y trasladarlo para una valoración médica.

Según la Fiscalía General del Estado, al expresidente ecuatoriano (agosto 1996-febrero de 1997) se le investiga por su supuesta participación en delincuencia organizada.

"El expresidente Abdalá B. y un funcionario de la AMT son detenidos en allanamientos simultáneos ejecutados por la Fiscalía, en Guayas y Pichincha. Se los investiga por presunta delincuencia organizada", señaló la Fiscalía en Twitter.

Añadió que, además del exmandatario, este caso involucraría a su hijo Jacobo y a tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), contra quienes se inició una investigación en mayo de 2020, por la presunta relación con dos israelíes detenidos en la provincia de Santa Elena.

Asesinato de israelí detenido

Precisamente, uno de los israelitas detenidos fue asesinado el pasado sábado en la cárcel de Guayaquil donde estaba recluido con otro israelita-australiano, quien resultó herido.

Ambos eran investigados por presunta venta irregular de insumos médicos y mencionaron a Jacobo Bucaram como su supuesto cliente.

El sábado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) indicó que el deceso del israelí había ocurrido aproximadamente a las 04.00 de la mañana hora local.

Y basado en versiones preliminares, añadió que el israelita privado de la libertad recibió "presumiblemente golpes con un objeto contundente en la cabeza, que le causó la muerte".

Según el diario El Universo, "el israelita fallecido, Shy Dahan, a quien se lo registró en el proceso judicial como Sheinman T., fue uno de los dos detenidos que aseguró haber negociado por insumos médicos" con Jacobo Bucaram.

De acuerdo con Héctor Vanegas, abogado del israelí herido, la víspera del asesinato se realizó "una diligencia que esclarecía varias redes delictivas y de corrupción en el Ecuador gracias a su colaboración".

En respuesta, el fin de semana, Abdalá Bucaram colgó en Twitter un audio en el que habla de supuestos intentos de extorsión por parte de Vanega.

"Aquí esta el audio de que denuncie que un ciudadano israelita me pedía ayuda porque su abogado le decía que podían dar cooperación eficaz si inculpa a mi hijo Jacobito. Que no ha hecho nada malo porque no es pecado comerciar en el Ecuador", escribió.

En junio pasado, la ministra Romo informó que "se detuvo a dos ciudadanos israelitas (..) a quienes se les encontró dinero en efectivo (...) Ambos estarían involucrados con hechos de compra de insumos médicos en la emergencia".

Aparentemente, los dos individuos habrían falsificado documentos para hacerse pasar por representantes de la DEA en Ecuador.

En junio se informó, además, que uno de los sospechosos tenía orden de detención en EE.UU. y en Panamá por estafa.

