Carta del papa a Maduro es creíble y no sorprende su contenido: Iglesia venezolana

“No sorprende en absoluto porque ha sido la postura del Vaticano y de este papa desde sus inicios, que ha estado muy preocupado de la situación de Venezuela, y eso hizo que recibiera en una oportunidad al Presidente Maduro”, dijo.

Recordó, además, que en el último llamado a diálogo, en el que se pidió al Vaticano ser mediador, fracasó y los personeros enviados por el papa Francisco se sintieron burlados.

“Por no haber condiciones claras, ni agenda clara de que era lo que allí estaba y simplemente se ganó tiempo con eso y generó un carta en diciembre 2016 y no ha habido respuesta”, añadió.

El cardenal insiste que se le pueden dar muchas lecturas a la carta del papa Francisco, no obstante aclara que cualquier tipo de diálogo o negociación debe tener una agenda, “pero ante una negativa permanente de que aquí no falta nada y estamos muy bien, pues evidentemente no puede ser el punto de partida de algo”.

Ayuda humanitaria

El cardenal Porras insistió que la Iglesia no está ni con Nicolás Maduro ni con Juan Guaidó: “Estamos es con el pueblo de Venezuela, y lo que hemos repetido es que nos encontramos en una situación de ilegitimidad de origen y sobre todo en el ejercicio y lo hace moralmente inaceptable”.

Agregó que un gobierno es exitoso cuando lleva a su población mayor bienestar y convivencia y que, en el caso de Venezuela, por el contrario, se ve el crecimiento de la pobreza en todos los órdenes en el país, al punto que muchos han tenido que abandonarlo.

Sobre la ayuda humanitaria indicó que eso evidencia la necesidad que hay en el país.

“Esa ayuda llegaría a una proporción de la población más vulnerable y que requieren una pronta atención”, añadió.