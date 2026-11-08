En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
‘Las mujeres de Petro’
Selección Colombia
Viaje del papa
Ueno Bank

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Choque de trenes provoca cuatro muertos y 88 heridos en una zona al sur de El Cairo, Egipto

Choque de trenes provoca cuatro muertos y 88 heridos en una zona al sur de El Cairo, Egipto

Las autoridades ordenaron una investigación urgente para establecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades, mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona.

Choque de trenes en Egipto
Choque de trenes en Egipto.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.

Últimas noticias

Papa León XIV en Uruguay
Mundo

Papa León XIV denuncia la violencia contra los niños durante su visita a barrio peligroso de Uruguay

Vista nocturna de edificios y casas en la prefectura de Aichi, Japón, con gráfico de onda sísmica de la cadena NHK
Mundo

Sismo de magnitud 5,7 en el centro de Japón deja al menos 24 heridos en Shizuoka y Aichi

Publicidad

El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.

El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".

Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.

Publicidad

En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.

Relacionados

Egipto

Accidente de tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad