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Blu Radio  / Mundo  / Christa Pike sufre traumas tras sobrevivir a ejecución fallida; abogados revelaron cómo está

Christa Pike sufre traumas tras sobrevivir a ejecución fallida; abogados revelaron cómo está

Los abogados indican que Pike lleva una dieta normal y que sus pulmones están despejados, pero añadieron: "Si bien su recuperación física ha sido notable, persisten dudas importantes sobre los efectos a largo plazo de lo que padeció".

Christa Pike.jpg
Christa Pike.
Foto: EFE, archivo Blu Radio.
Por: EFE
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Actualizado: 9 de oct, 2026

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales durante un intento fallido de ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, sufre un grave trauma psicológico, según afirma su equipo legal.

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Los abogados de la reclusa, Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell y Luke Ihnen, indicaron al medio TMZ que la salud física de Pike está mejorando, pero que la terrible experiencia que ha vivido le ha dejado secuelas psicológicas.

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Los abogados indican que Pike lleva una dieta normal y que sus pulmones están despejados, pero añadieron: "Si bien su recuperación física ha sido notable, persisten dudas importantes sobre los efectos a largo plazo de lo que padeció".

"Christa está lidiando con el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, lo que incluye el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir", agregaron los letrados, según TMZ.

Christa Pike
Christa Pike.
Foto: Redes sociales

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Según sus abogados, Pike también presenta dificultades cognitivas, particularmente en cuanto a la memoria y la concentración.

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En una audiencia urgente celebrada el miércoles, Ihnen describió la gravedad de sus lesiones físicas, incluida la pérdida de movilidad en brazos y manos, las cuales, según afirman, están hinchadas "como si se hubiera inflado un guante quirúrgico".

Los abogados reiteraron su petición al gobernador Bill Lee para que conmute su pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte
Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte.
Foto: Redes sociales

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Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, permanece en el corredor de la muerte después de que las autoridades interrumpieran su ejecución tras administrarle dos dosis de pentobarbital sin lograr que muriera.

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