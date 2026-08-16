Ciclista de 20 años fue arrastrada por la corriente al intentar cruzar un río: requirió RCP

Transitar en bicicleta por zonas cercanas a ríos, quebradas y otros cuerpos de agua puede convertirse en una situación de alto riesgo, especialmente cuando hay fuertes corrientes, aumento del caudal o pasos que no ofrecen condiciones seguras.

Lo que parece un cruce sencillo puede cambiar en cuestión de segundos y poner en peligro la vida de los ciclistas. Un caso ocurrido recientemente dejó ver las consecuencias que puede tener intentar atravesar un río en medio de condiciones peligrosas.

Una ciclista de 20 años de edad fue arrastrada por la corriente mientras intentaba cruzar y terminó siendo succionada por un túnel.

Ciclista de 20 años fue arrastrada por la corriente al intentar cruzar un río

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la joven intentó cruzar un puente rústico en Estados Unidos, pero el río había superado el paso y la corriente superó el puente. Antes de ella pasó un hombre sobre su bicicleta.

Luego siguió ella, pero cuando fue a atravesar el puente, quedó atrapada por la fuerza del agua. La corriente la arrastró junto con su bicicleta hasta un túnel, por donde perdió el equilibrio.

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Al ver lo ocurrido, el hombre corrió a su rescate, a lo cual se sumaron otros ciclistas que esperaban pasar por el mismo lugar. A pesar de que fueron más de cinco personas las que trataron de auxiliarla, la joven fue succionada y posteriormente expulsada aproximadamente 30 metros río abajo.

La corriente de agua también arrastró a otra mujer que intentaba ayudar a la víctima, pero logró salir segundos después tras acercarse a la orilla del río.

La situación generó una emergencia debido a que la ciclista perdió el conocimiento. Tras ser localizada y auxiliada, tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que logró recuperar el conocimiento.

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Tras lo ocurrido, internautas indicaron que ese cruce que intentaba hacer el grupo de ciclistas fue arriesgado y peligroso. Expertos en rescate han mencionado que una corriente aparentemente controlable puede tener suficiente fuerza para derribar a una persona, arrastrarla y llevarla hacia estructuras como túneles, alcantarillas o zonas de difícil acceso.

🚨🇺🇸 IMÁGENES IMPACTANTES: una CICLISTA de 20 años fue ARRASTRADA POR LA CORRIENTE al intentar cruzar un río.



La joven fue succionada por un túnel y expulsada unos 30 metros río abajo. Tuvieron que practicarle RCP hasta que recuperó el conocimiento. pic.twitter.com/kD4bYNHaUY — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) August 15, 2026

Recomendaciones para evitar una tragedia

Ante situaciones similares, Bomberos y entidades de gestión del riesgo indican que es fundamental priorizar la seguridad y evitar exponerse innecesariamente a la corriente.

Lo que se debe hacer:



Detenerse y evaluar las condiciones del río antes de intentar cualquier cruce.

Buscar rutas alternativas o pasos habilitados y seguros.

Respetar las señales de advertencia y las restricciones de acceso.

Si alguien cae al agua, pedir ayuda inmediatamente y contactar a los organismos de emergencia.

Mantenerse alejado de túneles, alcantarillas y zonas donde la corriente pueda generar succión.

Si una persona pierde el conocimiento y se sabe cómo hacerlo, iniciar RCP mientras llega la ayuda especializada.

Lo que no se debe hacer:

