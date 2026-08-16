Impactantes videos del terremoto de magnitud 5,2 que sacudió y causó pánico en el sur de España

Momentos de tensión se vivieron este domingo en varias zonas del sur de España luego de que un fuerte movimiento telúrico provocara la evacuación preventiva de algunos edificios y llevara a numerosos ciudadanos a salir de sus viviendas ante el temor de nuevas sacudidas.

Las escenas registradas durante el terremoto muestran la preocupación de los habitantes y los efectos que dejó el movimiento en diferentes sectores. Caída de objetos, grietas en paredes y pequeños desprendimientos fueron algunos de los reportes que recibieron los organismos de emergencia tras el sismo.

🟠 Terremoto de magnitud 5,2 sacude #España

🔴Ciudades como #Málaga y #Granada afectada: Sismo provocó grietas en calles y daños estructurales.

🔴 El sismo ocurrió a la 1 am de España (aprox 6pm México)

🔴 Por la mañana tembló en Indonesia. Magnitud 7.7#Mundo #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/0pOpvNnwru — News San Miguel (@NewsSanmiguel) August 15, 2026

La sacudida alcanzó una magnitud de 5,2 y se produjo alrededor de las 17:47, hora local. El epicentro se ubicó cerca de Lorca, en la provincia de Murcia, una de las zonas que experimentó con mayor intensidad el fenómeno.

El movimiento también fue percibido en distintos puntos de Andalucía. Habitantes de Granada, Almería y Málaga sintieron la fuerza del terremoto, generando momentos de incertidumbre y haciendo que algunas personas decidieran permanecer fuera de sus casas como medida de precaución.



🔴🇪🇦 Se derrumba un edificio de tres plantas en Benetússer (Valencia) España, tras ser desalojado por los bomberos por grietas y ruidos en la estructura. El colapso se produjo uno o dos minutos después del desalojo, sin heridos.#España pic.twitter.com/mlT6Qwudqi — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 15, 2026

En Lorca, los equipos de emergencia comenzaron a revisar inmuebles y establecimientos para establecer si las estructuras habían sufrido afectaciones importantes. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, algunas viviendas y comercios presentaron daños materiales, mientras que también se registraron interrupciones en el servicio de energía.

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La situación llevó a las autoridades regionales a poner en marcha los protocolos de emergencia y a desplegar personal en los sectores donde fueron recibidos llamados de auxilio. Parte de las labores se concentraron en verificar posibles daños y atender los incidentes derivados del movimiento.

🔴 ÚLTIMA HORA | Terremoto de 5.0 epicentro en Granada 🇪🇸 España



Se observan daños en varios edificios. pic.twitter.com/hHoFyifocX — Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) August 15, 2026

Aunque el terremoto provocó temor entre los ciudadanos, el balance preliminar no contempla víctimas mortales ni personas heridas de gravedad. Las autoridades mantienen, sin embargo, el seguimiento de la situación debido a la posibilidad de que puedan presentarse réplicas.

El fenómeno también hizo recordar a los habitantes de esta zona otros episodios sísmicos registrados en años anteriores. Ante este escenario, los organismos oficiales pidieron mantener la calma, permanecer atentos a las recomendaciones y evitar exponerse en lugares que puedan presentar algún tipo de daño estructural.

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Por ahora, los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para determinar si existen nuevos daños. Mientras avanzan esas inspecciones, las autoridades mantienen activo el monitoreo y reiteran a la población la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales.