Fuerte sismo de magnitud 5,2 sacudió a México este domingo: también se sintió en Guatemala

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este domingo 16 de agosto en inmediaciones de Puerto Madero, en el estado de Chiapas, México, cerca de la frontera con Guatemala, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:52:53 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros. El SGC clasificó el evento como un sismo internacional, debido a que su epicentro se ubicó fuera del territorio colombiano.

Según la información suministrada por la entidad, el epicentro fue localizado en las coordenadas 14,42 grados de latitud y -92,97 grados de longitud, en territorio mexicano. Aunque inicialmente el movimiento fue asociado con Puerto Mórelos en algunos reportes, la ubicación entregada por el SGC sitúa el evento en la zona de Puerto Madero, en Chiapas.

El sismo se presentó en una región que ha registrado actividad sísmica durante los últimos días. De acuerdo con los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en las cercanías de Puerto Madero se han producido varios movimientos telúricos con magnitudes superiores a 4,5, lo que evidencia la actividad sísmica de esta zona.



Hasta el momento, y con base en la información disponible, no se reportan afectaciones relacionadas con este movimiento.

El movimiento de este domingo tuvo una profundidad intermedia de 35 kilómetros, un factor que puede influir en la manera en que las ondas sísmicas son percibidas en las zonas cercanas al epicentro. La magnitud, por su parte, corresponde a la energía liberada durante el evento y no determina por sí sola la existencia de daños, pues estos también dependen de la profundidad, la distancia a las poblaciones y las condiciones de las construcciones.

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Las autoridades y organismos de monitoreo sísmico mantienen el seguimiento de la actividad en la zona de Chiapas y sus alrededores. Por ahora, el reporte conocido da cuenta del sismo de magnitud 5,2 registrado durante la mañana de este domingo, sin información oficial que indique afectaciones en Colombia derivadas del movimiento.