Cierran todas las escuelas de esta ciudad por la presencia de osos en las calles

La ciudad japonesa de Utsunomiya, al norte de Tokio, cerró este lunes sus 94 escuelas primarias y secundarias tras múltiples avistamientos de osos en las calles, mientras decenas de cazadores participaban en su búsqueda.

Desde el sábado las autoridades recibieron más de una decena de avistamientos, uno de ellos dentro de un centro comercial.

"Hemos desplegado vehículos en las zonas donde se ha visto un oso para alertar a la población e instar a la gente a permanecer en el interior o dentro de sus vehículos", declaró a la AFP un responsable municipal.

¿Qué está haciendo la ciudad japonesa con los osos?

También explicó que decenas de cazadores, policías y funcionarios están buscando al animal o animales avistados.



Japón ha registrado en los últimos años un aumento del número de avistamientos de osos y de ataques, sobre todo en las zonas urbanas.

El año pasado, 13 personas, una cifra récord, murieron por ataques de osos en el país.

Este año, los avistamientos también aumentaron, ya que los animales salen hambrientos de su hibernación.

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Desde abril del año pasado hasta marzo de este año, el número de avistamientos en el país superó los 50.000, más del doble del récord anterior, según cifras oficiales.

Ataques de osos

Los ataques de osos han aumentado en Japón durante los últimos años. De hecho, en el año fiscal que terminó en marzo se registró la cifra más alta de muertes y personas heridas relacionadas con estos animales.

Ante esta situación, las autoridades locales están implementando nuevas estrategias de monitoreo, entre ellas sistemas de cámaras de vigilancia conectadas a inteligencia artificial para rastrear sus desplazamientos.

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Aunque no existen datos exactos sobre su población, se estima que en la isla principal de Honshu habitan entre 12.000 y 42.000 osos negros asiáticos. Los expertos consideran que su número ha crecido en paralelo al aumento de avistamientos. Estos animales pueden alcanzar hasta 1,5 metros de longitud y pesar alrededor de 120 kilogramos.

Por otro lado, los osos pardos, de mayor tamaño, se encuentran exclusivamente en la isla septentrional de Hokkaido. Los machos suelen medir cerca de dos metros de largo y pueden llegar a pesar hasta 400 kilogramos. Su población se calcula en aproximadamente 12.000 ejemplares.

Especialistas señalan que las variaciones en la producción de alimentos naturales de los osos, como las bellotas, los empujan con mayor frecuencia hacia pueblos y ciudades en busca de comida.

Además, la disminución de la población rural, especialmente de jóvenes, ha dejado áreas residenciales más tranquilas y menos habitadas, una situación que favorecería la entrada de estos animales y, en consecuencia, el aumento de encuentros con seres humanos.