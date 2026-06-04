Terror en Japón: oso ataca a un joven y deja varios heridos tras irrumpir en una zona urbana

Encontrarse frente a un oso puede convertirse en una situación extremadamente peligrosa. Aunque estos animales suelen evitar el contacto con las personas, cuando se sienten amenazados o buscan alimento pueden reaccionar de manera agresiva, poniendo en riesgo la vida de quienes se encuentran cerca.

Un hecho de este tipo ocurrió en Japón, donde un oso sembró el pánico al ingresar a una zona urbana y atacar a varias personas. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el animal atacó a un hombre de aproximadamente 20 años cerca de la entrada principal de una fábrica.

El incidente ocurrió en el norte del país, donde el oso recorrió dos fábricas y un sector residencial antes de ser localizado. De acuerdo con los reportes, cuatro personas resultaron heridas durante el recorrido del animal.

Las imágenes muestran cómo el oso persiguió y se abalanzó sobre una de las víctimas en varias ocasiones. Pero segundos después, el hombre logró subirse a su vehículo y terminó por ahuyentarlo.



El hecho generó momentos de angustia entre la comunidad que vive en alerta ante este tipo de situaciones, pues no es la primera vez que ocurre.

Las autoridades han señalado que este año se ha registrado un aumento en los avistamientos de osos. Una de las razones sería que los animales salen de la hibernación en busca de alimento, lo que los lleva a acercarse con mayor frecuencia a zonas habitadas por humanos.

Por ahora las autoridades mantienen un protocolo de vigilancia para evitar nuevos ataques y proteger tanto a las personas como a la fauna silvestre.

Foto: captura de video en Instagram

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¿Qué hacer si se encuentra con un oso?

Mantener la calma y evitar correr, ya que esto puede provocar que el animal lo persiga.

No acercarse para tomar fotografías o videos.

o videos. Retroceder lentamente sin darle la espalda al oso.

Hablar con voz firme y tranquila para que el animal identifique su presencia.

Evitar movimientos bruscos o gritos que puedan interpretarse como una amenaza.

que puedan interpretarse como una amenaza. Si se está acompañado, permanecer juntos para parecer más grandes.

No intentar alimentar al animal ni acercarse a sus crías.

ni acercarse a sus crías. Informar a las autoridades locales si observa un oso cerca de zonas habitadas.

Los expertos recuerdan que la mejor forma de evitar ataques es mantener la distancia y permitir que el animal tenga una ruta de escape para alejarse del lugar.

