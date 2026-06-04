El momento en que avión de Lufthansa cae sobre su tren de aterrizaje

En el video se ve cómo el avión colapsa tras sufrir el accidente. Un trabajador se salvó de milagro.

Un avión de la compañía Lufthansa experimentó un fallo técnico de gravedad mientras se encontraba en la puerta de embarque de un aeropuerto alemán, sufriendo el colapso del tren de morro. Según reportaron las autoridades y la propia aerolínea, no se registraron víctimas ni heridos durante el incidente.

El suceso, que ha generado una investigación técnica inmediata, involucró a una aeronave modelo Boeing 787 Dreamliner. Debido a la posición en la que ocurrió el fallo, la estructura de la aeronave quedó inmovilizada en la plataforma, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad aérea correspondientes para asegurar el área y verificar el estado del resto de los sistemas.

El tren de aterrizaje de este modelo de avión es fabricado por la firma Safran Landing Systems, compañía conocida anteriormente bajo el nombre de Messier-Dowty. Este dato técnico se ha convertido en una pieza clave para los especialistas encargados de determinar si el fallo fue producto de un desgaste mecánico prematuro, un error de mantenimiento o una deficiencia en el componente suministrado.



La cadena Deutsche Welle confirmó la ocurrencia del incidente este 4 de junio, subrayando la magnitud del colapso estructural en la sección delantera del aparato. Aunque los detalles precisos sobre cuántos pasajeros o tripulantes se encontraban a bordo en el momento del colapso no han sido divulgados por la aerolínea, se ha enfatizado que todos los procedimientos de evacuación y aseguramiento se desarrollaron sin contratiempos.

El sector aeronáutico europeo ha puesto el foco en este incidente, dado que el Boeing 787 Dreamliner es una de las aeronaves más utilizadas para rutas de largo alcance. Las autoridades de aviación civil de Alemania han iniciado una inspección técnica exhaustiva para descartar que otros aviones de la flota de Lufthansa que compartan el mismo lote de componentes presenten riesgos similares.

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Hasta el momento, Lufthansa no ha emitido un comunicado oficial detallando la fecha en que la aeronave afectada volverá a estar operativa o si este fallo técnico impactará en los itinerarios programados para los próximos días.