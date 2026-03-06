Bogotá se consolida como referente del lujo aéreo con la llegada de Lufthansa Allegris

La industria de la aviación en Sudamérica marca hoy un hito significativo. Lufthansa ha anunciado oficialmente que Bogotá será una de las primeras ciudades de la región en acoger Allegris, su revolucionario concepto de cabina diseñado para transformar la experiencia en vuelos de larga distancia. A partir del 29 de marzo de 2026, los pasajeros que cubran la ruta entre la capital colombiana y Fráncfort podrán disfrutar de una oferta de confort y privacidad sin precedentes en el mercado local.



Una nueva era de personalización en Business Class

El núcleo de esta renovación reside en la Lufthansa Allegris Business Class, que estará disponible a bordo de las aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner. Con un total de 25 asientos equipados con esta tecnología, el sistema Allegris rompe con el esquema tradicional de "talla única" para ofrecer hasta cinco opciones distintas de asientos, permitiendo que cada viajero adapte el espacio a sus necesidades específicas.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentran las divisiones de mayor altura y puertas integradas que garantizan una atmósfera de suite privada. Para aquellos que priorizan el descanso, la aerolínea introduce la Extra Long Bed, una superficie de 2,20 metros diseñada para garantizar un sueño reparador en trayectos transoceánicos.

Además de la suite principal, los pasajeros pueden optar por el Asiento Extra Space, ideal para quienes requieren un área de trabajo ampliada, o el Asiento Privacy junto a la ventana. Es importante resaltar que, aunque la selección de estos asientos específicos puede conllevar un cargo adicional por su confort superior, las reservas de los Asientos Classic siguen siendo gratuitas y mantienen todos los estándares de calidad de la nueva clase de viaje.

Luftansa Foto: Luftansa

El respaldo de una estrategia global

El despliegue de Allegris en Colombia no es un hecho aislado, sino parte de una ambiciosa expansión global de la aerolínea alemana. El concepto fue introducido inicialmente en 2024 en la ruta desde Múnich con el Airbus A350-900, y se extendió a las operaciones desde Fráncfort en octubre de 2025.



Jens Ritter, CEO de Lufthansa Airlines, destacó la relevancia de este avance para la compañía y sus usuarios: "Nuestros clientes adoran Allegris. Más de un millón de pasajeros han viajado en la nueva cabina desde el verano de 2024. Estamos muy complacidos de poder ofrecer a nuestros viajeros este producto de altísimo nivel desde Fráncfort a partir de mediados del 29 de marzo — y de volar desde allí con aún mayor regularidad y frecuencia hacia destinos en todo el mundo".Ritter también enfatizó que la aprobación de la mayoría de los asientos en Business Class para el Boeing 787-9 representa un "hito importante para Lufthansa" y constituye una noticia excepcional para los clientes internacionales.



Expansión de la flota Dreamliner

La apuesta por el Boeing 787-9 es contundente. Actualmente, ocho de estas aeronaves ya operan desde Fráncfort hacia destinos estratégicos como Río de Janeiro, Shanghái y Ciudad del Cabo. Con un pedido adicional de 21 Dreamliners, Lufthansa proyecta contar con una flota total de 29 aviones de este modelo para finales de 2027, consolidando su liderazgo en eficiencia y servicio.

Las reservas para esta nueva experiencia desde Bogotá ya se encuentran abiertas, permitiendo a los viajeros colombianos asegurar su lugar en la vanguardia de la aviación comercial.