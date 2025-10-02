En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cinco personas murieron en un incendio: hallaron a dos adultos mayores abrazados

Cinco personas murieron en un incendio: hallaron a dos adultos mayores abrazados

La salida de emergencia del hotel estaba bloqueada con alambres y eso facilitó la tragedía.

Incendio San José de Costa Rica en hotel Oriente
Incendio San José de Costa Rica
Foto: X @mundoescazu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Cinco personas murieron este jueves en un incendio en un hotel de la capital de Costa Rica, informaron socorristas. El siniestro ocurrió en la madrugada en el tercer y último piso del hotel Oriente, en el centro de San José, señaló el Cuerpo de Bomberos en una publicación en Facebook.

Las víctimas son "una pareja de adultos mayores" hallados "abrazados" en una cama y otras "tres personas más" ubicadas a unos 15 metros de los ancianos, indicó la publicación.

"Lamentablemente, la salida de emergencia [del hotel] estaba bloqueada con alambres", añadió la institución, que investiga las causas del incendio con el Organismo de Investigación Judicial.

Imágenes divulgadas por los bomberos mostraron parte del edificio dañado, mientras que medios locales informaron de una posible persona desaparecida entre los escombros.

Bomberos de San José de Costa Rica atienden incendio en hotel Oriente
Bomberos de San José de Costa Rica atienden incendio en hotel Oriente
Foto: Bomberos de San José de Costa Rica

