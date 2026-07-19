Colapsa un puente en Texas por inundaciones: la estructura terminó bajo el agua

Los puentes, aunque están diseñados para soportar grandes cargas y resistir condiciones climáticas adversas, no son estructuras invulnerables. Factores como el desgaste, fallas en el diseño o, especialmente, fenómenos naturales extremos pueden comprometer su estabilidad.

Entre estos, las inundaciones representan uno de los mayores riesgos, ya que el aumento del caudal y la fuerza del agua pueden debilitar las bases, erosionar el terreno y generar colapsos repentinos.

Colapso de puente en Texas por inundaciones

En redes sociales circula un video en el que se ve un puente colapsado en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió tras las intensas inundaciones registradas en el río Nueces, situación que alertó a las autoridades locales.



El Departamento de Seguridad Pública de Texas pidió a la población evitar una zona del condado de Uvalde, donde ocurrió el incidente, debido al riesgo que representan las crecientes y las condiciones del terreno tras el desplome de la estructura.

De acuerdo con la información oficial, el puente cedió como consecuencia del aumento en el nivel del agua, provocado por varios días consecutivos de lluvias intensas en el centro-sur del estado. La fuerza de la corriente habría debilitado la base del puente hasta provocar su colapso.

Las autoridades también hicieron un llamado a los automovilistas para que se mantengan alejados de las áreas inundadas, ya que estas condiciones no solo afectan la movilidad, sino que representan peligro para la vida.

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Según entidades de control, las lluvias no solo ocasionaron el colapso del puente sino que también han golpeado la región en los últimos días, generando múltiples afectaciones.