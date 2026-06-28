Colombia activa red de apoyo para atender a colombianos afectados por terremotos en Venezuela

El Gobierno de Colombia puso en marcha una red de apoyo para atender a los colombianos afectados por los terremotos registrados en Venezuela. La estrategia es liderada por el Consulado General de Colombia en Caracas e incluye un centro de acopio para recibir ayudas, una línea de atención y el acompañamiento a los connacionales que se encuentran en albergues, hospitales y otros centros de atención.

El centro de acopio funciona desde este domingo en la sede del Consulado en Caracas. Además, fue habilitada la línea telefónica +58 422 2043032, donde los ciudadanos pueden solicitar información y orientación.

Funcionarios del Consulado y de la Unidad para las Víctimas recorren los lugares donde permanecen las personas afectadas para identificar a los colombianos, actualizar un censo y conocer sus necesidades humanitarias.

Al mismo tiempo, el equipo colombiano de búsqueda y rescate USAR COL-1 completa más de 60 horas de operaciones en el estado de La Guaira. Luego de rescatar con vida a un niño de 11 años, los especialistas continúan la búsqueda de posibles sobrevivientes entre las edificaciones colapsadas.



USAR Colombia Suministrado

Durante la madrugada de este domingo, las labores se concentraron en un hotel derrumbado. En la operación participan ingenieros estructurales, binomios caninos, equipos tecnológicos de búsqueda y personal paramédico.

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno nacional anunció que prepara un nuevo vuelo humanitario con 3.200 elementos de asistencia de emergencia, ocho toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos, 600 bolsas para cadáveres y otros insumos como carpas, sábanas, cobijas, colchonetas y kits de aseo.

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Las autoridades señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada con el Gobierno de Venezuela para atender la emergencia y brindar apoyo a los colombianos y a las comunidades afectadas por los terremotos.