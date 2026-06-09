Colombiana está en UCI en México tras dar a luz: familia pide ayuda para costear tratamiento

Lo que parecía ser uno de los días más felices de su vida, terminó convirtiéndose en una emergencia médica. María Fernanda Rodríguez, una colombiana de 30 años que reside en Ciudad de México, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir una reacción alérgica severa luego del nacimiento de su hija.

Su esposo, Brandon Hernández, documentó en redes sociales los momentos previos y posteriores al parto, sin imaginar que la situación se complicaría minutos después. Según relató, María Fernanda presentó un choque anafiláctico, una reacción alérgica grave que comprometió su estado de salud y obligó a los médicos a mantenerla bajo cuidados intensivos.

“Está grave, pero yo sé que ella va a salir de esto. Yo pedí que no me la desconectaran, que así los días que fueran pasando al último me entregaran una cuenta y después de ahí poderla pasar a otro hospital”, dijo.

UCI Foto: AFP

La situación se ha agravado por los elevados costos de la atención médica. De acuerdo con la familia, María Fernanda no cuenta con seguro de salud en México, por lo que los gastos hospitalarios han comenzado a acumularse rápidamente. Solo durante las primeras 24 horas de atención, la cuenta ascendió a 420.000 pesos mexicanos, equivalentes a más de 85 millones de pesos colombianos.



“Juntamos un ahorro para poder tenerla en este hospital. Me pasaron el corte del primer día porque sabía que aquí iba a ser exageradamente elevado. A las 24 horas me arrojan una cantidad de 420.000 pesos mexicanos, una cifra con la que sinceramente no contaba. Por eso estamos levantando la voz y pidiendo ayuda”, afirmó.

Tras tres días de hospitalización, los familiares de María Fernanda han solicitado apoyo económico y acompañamiento de las autoridades colombianas para enfrentar los costos del tratamiento y explorar alternativas que permitan garantizar su atención médica.

Blu Radio conoció que el Consulado de Colombia en México ya tiene conocimiento del caso y, según indicaron fuentes diplomáticas, se encuentra en contacto con los familiares de la colombiana para hacer seguimiento a la situación.

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Quienes estén interesados en brindar algún tipo de ayuda pueden hacerlo a través de la cuenta de ahorros número 37926263634 a nombre de Valentina Hernández.