Como de película: delincuentes rompieron paredes y se llevaron el dinero de un supermercado

La seguridad en los establecimientos comerciales es cada vez más sofisticada, pues cuentan con cámaras, alarmas, sensores de movimiento que buscan impedir cualquier intento de robo.

Sin embargo, los delincuentes también evolucionan, estudian los sistemas, detectan puntos vulnerables y ejecutan planes meticulosos que, en algunos casos, parecen sacados de una película.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en un supermercado de la urbanización San Eduardo, en Piura, Perú, donde un grupo de ladrones logró burlar todas las medidas de seguridad para llevarse un botín considerable.

Delincuentes rompieron paredes y se llevaron el dinero de un supermercado

Las cámaras de seguridad captaron cada movimiento. Los delincuentes usaron martillos y cargas explosivas de pequeña carga para hacer huecos en las paredes del establecimiento.

Según las investigaciones, aprovecharon una vivienda deshabitada contigua para trepar y acceder sin levantar sospechas.

Una vez dentro, avanzaron arrastrándose por el suelo para evitar activar las alarmas, lo que indicó que los delincuentes ya tenían conocimiento previo del sistema de seguridad, pero sin saberlo, toda su operación estaba siendo registrada.

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“Han aprovechado una vivienda vacía, se han trepado la pared y posteriormente han ingresado con equipos sofisticados para hacer un forado por donde cabía una persona”, relató la administradora del local.

El objetivo, la bóveda

Ya en el interior, los sujetos violentaron la bóveda del supermercado, donde se almacenaba el dinero en efectivo. Como resultado, hurtaron aproximadamente 200 mil soles, además de diversos productos del establecimiento.

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La Policía encontró múltiples evidencias del ingreso y escape, agujeros en paredes, uno de ellos en la zona de panadería, otros en la parte posterior, una ventana de vidrio rota y la puerta trasera abierta, lo que habría facilitado la huida.

Según medios locales, el caso está en manos de las autoridades de Piura, que analizan las imágenes de seguridad y las pruebas recogidas para identificar y capturar a los responsables.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.