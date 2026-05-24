Caso therian: mujer se arrodilló en el metro de Madrid e intentó abrir la puerta “como un perro”

La llamada ‘fiebre de los therians’, personas que se identifican parcial o espiritualmente con animales, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues un hecho en España generó tanto curiosidad como polémica.

Los therians que se volvieron vitrales por actuar como animales en medio de lugares públicos hace unos meses, hoy sus acciones siguen causando reacciones.

Mujer se arrodilló en el metro para abrir la puerta como un perro

Un inusual incidente ocurrido en el metro de Madrid quedó registrado en video. El hecho tuvo lugar en una de las estaciones del sistema de transporte, donde una mujer sorprendió a los pasajeros al adoptar un comportamiento similar al de un perro.



Según las cámaras, se arrodilló frente a una de las puertas de un vagón, mientras el tren paraba en una estación. Se colocó a cuatro patas y, con un frisbee en la boca, comenzó a pulsar de manera insistente los botones de apertura, como si intentara interactuar con el entorno desde una conducta animal. “Igual que un perro”, indica uno de los comentarios en el video difundido.

Luego de que la mujer presionara el botón verde para abrir la puerta, se quedó en la mitad y, segundos después, se paró en dos pies y siguió su camino.

La escena, que captó la atención de los presentes, también generó preocupación. Aunque no se han confirmado los motivos detrás de su comportamiento, muchos lo asociaron con los llamados therians.

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No obstante, más allá de lo llamativo del caso, la acción de la mujer implicó un riesgo real, pues actuar de esa manera en un entorno como el metro, donde hay puertas automáticas, flujo constante de pasajeros y trenes en movimiento, puede derivar en accidentes graves

Además, estar a nivel del suelo reduce la visibilidad frente a otros usuarios, aumenta la posibilidad de caídas o pisotones y, en el peor de los casos, podría haber provocado que quedara atrapada entre las puertas o demasiado cerca del andén en un momento peligroso.