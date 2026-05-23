Así encontró mamá a menor de 16 años que murió mientras se planchaba el pelo en su casa

Una adolescente de 16 años murió luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba una rutina cotidiana dentro de su vivienda. La menor utilizaba una plancha para el cabello cuando ocurrió la emergencia que terminó en tragedia y dejó en shock a su familia, especialmente a su madre, quien fue la primera en encontrarla inconsciente dentro de la habitación.

El caso se registró en Vereda, una localidad ubicada en el estado de Bahía, en Brasil. La víctima fue identificada como María Catarina Souza Carvalho, estudiante de la Escuela Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado. Las autoridades de ese país iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si existió alguna falla eléctrica en el aparato o en la vivienda.

Según la reconstrucción de lo ocurrido, la joven se encontraba frente al espejo arreglándose el cabello mientras compartía con su madre dentro de la recámara. En determinado momento, la mujer salió brevemente hacia la cocina para buscar agua, sin imaginar que segundos después escucharía los gritos desesperados de su hija.

Alarmada por la situación, la madre regresó rápidamente a la habitación y encontró a la adolescente tendida en el suelo, inconsciente y aún sujetando la plancha para el cabello. De acuerdo con el relato entregado por familiares, el aparato permanecía conectado y seguía transmitiendo corriente eléctrica en ese momento.



En medio de la desesperación, la mujer desenchufó el dispositivo e intentó auxiliar a su hija antes de trasladarla de urgencia a un hospital municipal cercano. Pese a los esfuerzos, los médicos confirmaron poco después que la menor había llegado sin signos vitales y que no fue posible reanimarla.

La Policía Civil de Bahía asumió la investigación y registró inicialmente la muerte como accidental. Además, ordenó realizar peritajes técnicos para establecer si la plancha presentaba algún daño o si existían problemas en el sistema eléctrico de la vivienda donde ocurrió la tragedia.

La noticia causó conmoción entre familiares, vecinos y compañeros de estudio de María Catarina. Desde la Escuela Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, institución educativa donde cursaba sus estudios, publicaron un mensaje de solidaridad dirigido a la familia de la joven.

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“En este momento de dolor y tristeza, nos solidarizamos con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su vida”, expresó el plantel educativo a través de un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje, la comunidad educativa también destacó que la adolescente dejó recuerdos imborrables entre quienes compartieron con ella y enviaron palabras de fortaleza a sus seres queridos en medio de la dolorosa pérdida.