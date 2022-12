Compañía del helicóptero en que murió Kobe Bryant suspende todos sus servicios

La compañía de vuelos charter “Island Express Helicopters”, propietaria del helicóptero siniestrado donde murió la ex estrella del baloncesto Kobe Bryant , su hija Gianna y 7 pasajeros más, suspendió todos sus servicios.

Según un mensaje dado a conocer en las últimas horas esta decisión se debe a “razones operativas”.

Publicidad

La compañía asegura que seguirá trabajando de la mano con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en todas las investigaciones.

BLU radio conoció que el piloto Ara Zobayan que llevaba la aeronave, no tenía autorización para volar por instrumentos porque “Island Express “, dueña de la aeronave, no tenía la certificación federal para hacerlo.

Vea aquí: Video: El helicóptero de Kobe Bryant da vueltas en círculo antes del accidente

Publicidad

La Administración Federal de Aviación de los EEUU, limita a los pilotos volar bajo lo que se conoce como “reglas de vuelo visual” con por lo menos 5km de visibilidad y un techo de nubes no más bajo de 304 metros.

Muchas de las empresas privadas de aviación en esta zona, no se certifican, porque se acostumbran a volar bajo con autopistas fáciles de seguir y su clima variado.