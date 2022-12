Con lacrimógenos, Policía impide “plantón” de opositores en Caracas

Escuche el relato de los hechos de Gabriela González, periodista de BLU Radio.

A partir de las 07.00 hora local (11.00 GMT), decenas de opositores comenzaron a concentrarse en la autopista Francisco Fajardo, la arteria vial más importante de la capital venezolana, en el tramo del municipio Chacao, bastión de la oposición venezolana, para la actividad que pretende extenderse hasta el final de la tarde.



Desde que se inició la concentración, varios opositores han denunciado la actuación de los cuerpos de seguridad para impedir la actividad.



El diputado opositor Juan Andrés Mejía dijo que horas más tarde esta concentración recibió al menos tres oleadas de gases lacrimógenos por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), pero que los manifestantes no abandonarán sus posiciones porque "esta es una jornada de resistencia".



"No podemos permitir que la dictadura avance (...), aquí hay una agenda de un pueblo que quiere cambio y que se quiere expresar y no lo puede hacer a través del voto, que no lo puede hacer a través de marchas al centro, por eso estamos tomando las calles el día de hoy", añadió.



Mejía dijo además que otro grupo de opositores ya se ha reunido en la Plaza Francia de Altamira, principal centro de concentración del antichavismo en Caracas.



También se registran concentraciones en las localidades de El Paraíso, San Martín y Caricuao, en el oeste de Caracas, informó la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a través de su cuenta de Twitter.



En tanto que en el interior del país se registran también algunas concentraciones opositoras.



En Mérida, decenas de personas bloquean calles y usan pancartas para rechazar la "dictadura" del gobierno venezolano. De igual manera se manifiestan en los estados Nueva Esparta, Táchira y Lara, dijeron voceros opositores a través de las redes sociales.



La presión de calle contra el gobierno venezolano inició hace 66 días y se incrementó cuando el presidente Maduro anunció el pasado 1 de mayo que convocaría a un proceso Constituyente para reformar la Constitución.



Algunas de las manifestaciones se han tornado violentas, y se saldan con al menos 65 muertos y un millar de heridos.



Mientras el Gobierno acusa a la MUD por la violencia desatada, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha atribuido "con propiedad" la responsabilidad a la fuerza pública por 19 de las muertes y por haber causado lesiones a cerca de 600 personas.