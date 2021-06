¡Con las manos en la masa! Pillan a secretario de Salud inglés muy encariñado con su secretaria

El periódico The Sun reveló un video del secretario de Salud de Gran Bretaña, Matt Hanckock, en el momento justo en que le dio amoroso beso a su secretaria, el cual incluyó un apasionado tocamiento.

La imagen desató un gran escándalo en Reino Unido, ya que el funcionario engañaba a su esposa con su asistente, Gina Coladangelo, de 43 años, a quien contrató el año pasado en medio de la peor ola del COID en ese país.

El video fue captado, según el medio inglés, en una oficina del Departamento de Salud de Londres, en hora laboral.

La grabación muestra al secretario de Salud cuando revisa el pasillo y se cerciora que no hay nadie, para después cerrar la puerta y brindar cariño a la amante.

A Matt Hanckock no le perdonan que mientras él dictaba medidas de distanciamiento y cuarentena, por su parte sostenía la apasionada aventura en la que la proximidad era más que evidente.

Un allegado al funcionario dijo a The Sun que Hanckock no tenía ningún comentario que dar sobre su vida personal y que no había incumplido ninguna regla.