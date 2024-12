Conmovedor relato colombiana que sobrevivió a accidente en Francia: “Casi caemos a abismo”

La tragedia que tuvo lugar el pasado domingo en Porté-Puymorens, en los Pirineos franceses, dejó dos muertos y al menos diez heridos graves, cuando un bus con 47 pasajeros, en su mayoría colombianos, volcó tras chocar contra una roca. Entre los sobrevivientes se encuentra Mónica Nieto, una colombiana residente en España, quien relató los desgarradores momentos vividos durante el siniestro en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Un viaje que terminó en tragedia

El grupo de pasajeros, mayoritariamente residentes en España, había viajado al Principado de Andorra para aprovechar las ofertas del Black Friday. Durante el regreso, el autobús perdió los frenos, impactó contra una cornisa y volcó, bloqueando la carretera nacional francesa 320.

Nieto, quien se encontraba en la salida de emergencia del vehículo, afirmó que las decisiones rápidas que tomó salvaron su vida. “Toda la vida me enseñaron que me sentara en los puestos de salida de emergencia”, comentó. Durante el accidente, asumió una posición fetal para protegerse.

“Escuché que nos quedamos sin frenos. Alguien gritó: ‘¡nos vamos a chocar!’. Me preparé, me sujeté fuerte y solo pensé que nos íbamos al abismo. Fue un milagro que no cayéramos”, relató Nieto.

Accidente Bus Francia Foto: Suministrada

La heroica maniobra del conductor

Según el testimonio de Nieto, el conductor del autobús, a quien identificaron como español, evitó una catástrofe mayor al estrellar el vehículo contra la pared de la montaña en lugar de permitir que cayera por el abismo que bordeaba la carretera.

Ese señor nos salvó la vida. Si no hubiese tomado esa decisión, ninguno de nosotros estaría vivo aseguró.

En las primeras horas tras el accidente, los sobrevivientes colaboraron entre sí para evacuar el autobús, especialmente a los niños y heridos graves. El impacto dejó un caos de gritos, polvo y confusión.

“Creíamos que había humo, pero era el polvo que levantó el choque. Fue aterrador”, agregó Nieto, quien logró salir por sus propios medios.

El momento del rescate

Los servicios de emergencia tardaron unos 15 minutos en llegar al lugar del accidente. Helicópteros y ambulancias trasladaron a los heridos a distintos centros hospitalarios, mientras un equipo de crisis fue asignado para asistir a los familiares de las víctimas.

Accidente Bus Francia Foto: Suministrada

Nieto describió el momento del rescate como caótico, ya que muchos pasajeros no entendían el idioma francés. Sin embargo, destacó la solidaridad de los sobrevivientes: “Nos ayudamos entre todos, sacamos a los niños y buscamos a quienes estaban atrapados. Fue una experiencia desgarradora”.

Al hablar sobre la experiencia, Nieto reflexionó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad en los transportes. “La vida es un instante. Hay que amarnos, perdonarnos y vivir de la mejor manera”, comentó.

También instó a que se revisen a fondo las condiciones mecánicas de los autobuses, no solo en Europa, sino también en Colombia.

“Uno confía en que los vehículos están en perfectas condiciones, pero esto demuestra que una falla mecánica puede costar muchas vidas. En este caso, fue la habilidad del conductor la que evitó una tragedia mayor”, afirmó.