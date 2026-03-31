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Correísmo reclama información oficial del bombardeo en frontera de Ecuador con Colombia

"El Gobierno está planteando narrativas, dicen que no era una finca lechera. Es finca ganadera, está el ganado, están los corrales, está bombardeada la casa", dijo.

Bomba frontera con Ecuador
Bomba frontera con Ecuador.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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