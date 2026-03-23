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Blu Radio  / Nación  / Bombardeo no fue dirigido Colombia: mindefensa sobre bomba en frontera con Ecuador

Bombardeo no fue dirigido Colombia: mindefensa sobre bomba en frontera con Ecuador

Según el ministro, tanto la comisión ecuatoriana como la colombiana coincidieron en que no existió intención de afectar a Colombia, y que la operación se desarrolló dentro de los límites de ambos países.

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