Bombardeo no fue dirigido Colombia: mindefensa sobre bomba en frontera con Ecuador

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que la bomba encontrada en zona rural de Ipiales, en el departamento de Nariño, no fue producto de un ataque dirigido contra Colombia, sino se debe a un hecho accidental durante una operación militar adelantada por Ecuador.

La investigación binacional, señaló que el artefacto, de aproximadamente 250 kilogramos, fue lanzado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana el pasado 3 de marzo en territorio ecuatoriano, en medio de acciones contra estructuras criminales. Sin embargo, tras impactar en ese país, la bomba habría rebotado unos 210 metros, terminando en territorio colombiano, en el sector de Jardines de Sucumbíos, muy cerca de la frontera.

“El bombardeo no fue dirigido contra Colombia. Se trató de un hecho accidental. La evidencia indica que el punto de impacto inicial de la bomba fue en territorio ecuatoriano y que esta habría rebotado aproximadamente 210 metros hacia territorio colombiano”, señaló el ministro Sánchez por medio de su cuenta de X.

Las autoridades precisaron que el explosivo no detonó y no dejó personas heridas ni daños materiale



Según el ministro, tanto la comisión ecuatoriana como la colombiana coincidieron en que no existió intención de afectar a Colombia, y que la operación se desarrolló dentro de los límites del país vecino. La verificación incluyó inspecciones en terreno y comunicación directa entre las Fuerzas Militares y los ministerios de Defensa de ambos países.

Finalmente, el Gobierno colombiano destacó la importancia de mantener y fortalecer la coordinación binacional en zonas de frontera, especialmente para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que operan en esa región.