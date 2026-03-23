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Blu Radio  / Mundo  / El papa: "¡Los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre!"

El papa: "¡Los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre!"

Explicando que esta compañía aérea, que antes era Alitalia, es la que utilizan los pontífices para sus viajes, recordó que dentro de 20 días la volverá a utilizar para su viaja a África y que "los vuelos papales son uno de los símbolos más elocuentes de la misión de los Sucesores de Pedro en la era contemporánea".

Mensaje del papa León XIV para Año Nuevo.
Mensaje del papa León XIV para Año Nuevo.
Foto: AFP.
Por: EFE
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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