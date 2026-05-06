Crece alerta por hantavirus: un pasajero del crucero dio positivo en Suiza

Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich (Suiza) tras dar positivo por ese patógeno, informó este miércoles en un comunicado la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP).

El paciente está siendo tratado en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ), donde ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros casos a bordo del crucero, señalaron las autoridades sanitarias suizas.

Añadieron que la transmisión de ese tipo de virus es posible entre personas, pero sólo en caso de contacto estrecho, por lo que es poco probable que se produzcan más casos en Suiza y que, por ahora, no existe peligro para la población general.

Vista aérea de una lancha ambulancia que transporta a miembros de la tripulación con trajes de protección química mientras se acercan a la puerta del piloto en el lado de estribor del crucero MV Hondius, mientras se encuentra estacionado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. Dos miembros de la tripulación gravemente enfermos de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus serán evacuados a través de Cabo Verde a los Países Bajos, lo que permitirá que el buque navegue hacia las Islas Canarias de España, dijo el operador del barco el martes. AFP

El hombre regresó de un viaje a Sudamérica junto a su esposa a finales de abril, y tras notar síntomas de la enfermedad acudió al USZ, donde fue inmediatamente puesto en aislamiento.



También ha sido aislada por seguridad su esposa, aunque por el momento no ha presentado ningún síntoma, y las autoridades rastrean posibles contactos del enfermo en los últimos días.

La OFSP indicó que los casos de hantavirus en Suiza son extremadamente raros en el país, ya que se han detectado no más de media docena cada año, la mayoría originados por infecciones contraídas en el extranjero.

"A diferencia de los hantavirus europeos, que se transmiten a través de los excrementos de roedores infectados, la variante americana puede transmitirse de una persona a otra, aunque los casos son raros", insistió la oficina federal.