En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emilio Tapia
Clínica Juan N. Corpas
Hantavirus
Debate presidencial
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Crucero con casos de hantavirus llegará el próximo sábado a Tenerife para evacuar pasajeros

Crucero con casos de hantavirus llegará el próximo sábado a Tenerife para evacuar pasajeros

Las autoridades españolas coordinarán la atención sanitaria y el traslado de los pasajeros a sus países de origen.

Crucero - Hantavirus
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, atracará el sábado próximo en el puerto de Granadilla de Abona de la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a los respectivos países de origen, informó este miércoles el Gobierno español.

En el caso de los catorce españoles, incluido un tripulante, serán llevados a un hospital militar Gómez Ulla de Madrid, tras ser examinados en el archipiélago de las Canarias, indico la ministra de Sanidad, Mónica García.

Ese centro sanitario dispone de "unidades de aislamiento de alto nivel", donde guardarán "cuarentena", precisó la ministra en una rueda de prensa con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de una reunión presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

García explicó que todos los pasajeros a día de hoy están asintomáticos, una vez que los tres casos con síntomas y el médico del crucero, también enfermo, ya están fuera de la embarcación y fueron evacuados desde Cabo Verde, donde sigue fondeado el buque.

Las autoridades españolas habían anunciado la noche pasada que aceptaban la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el buque se dirija a las Canarias, así como la solicitud del Gobierno neerlandés de que se evacuase al médico al archipiélago canario en un avión ambulancia.

Sin embargo, finalmente se decidió este que viajara a los Países Bajos al experimentar una mejoría.

Un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que la muerte de tres personas del crucero, que navegaba por el océano Atlántico, se debió a la cepa Andes del hantavirus, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

Brote de hantavirus en crucero.jpg
Brote de hantavirus en crucero.
Foto: Freepik, U. Santo Tomas.

Publicidad

La identificación fue posible gracias a una muestra tomada mediante por una prueba PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

El crucero de lujo partió de Argentina; a principios de abril, un pasajero neerlandés presentó síntomas y falleció el día 11.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), donde murió en los servicios de emergencia de un hospital.

Publicidad

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

También le puede interesar:

  1. Hantavirus
    Vista aérea de una lancha ambulancia que transporta a miembros de la tripulación con trajes de protección química mientras se acercan a la puerta del piloto en el lado de estribor del crucero MV Hondius, mientras se encuentra estacionado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. Dos miembros de la tripulación gravemente enfermos de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus serán evacuados a través de Cabo Verde a los Países Bajos, lo que permitirá que el buque navegue hacia las Islas Canarias de España, dijo el operador del barco el martes.
    AFP
    Salud

    Sudáfrica confirma hantavirus Andes en pasajero de crucero: cepa puede transmitirse entre humanos

  2. hantavirus
    Hantavirus
    Foto: ChatGPT
    Mundo

    Confirman que Hantavirus que causó 3 muertes en crucero es de cepa transmisible entre humanos

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Hantavirus

OMS

España

Publicidad

Publicidad

Publicidad