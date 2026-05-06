Sudáfrica confirma hantavirus Andes en pasajero de crucero: cepa puede transmitirse entre humanos

El Gobierno de Sudáfrica confirmó que uno de los pasajeros evacuados desde el crucero afectado por un brote de hantavirus está infectado con la cepa Andes, considerada la única variante conocida con capacidad de transmisión entre humanos.

La confirmación fue entregada este miércoles por el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, durante una intervención ante una comisión parlamentaria, en medio de la creciente preocupación internacional por el brote registrado en el crucero que navegaba por el océano Atlántico.

Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa Andes afirmó Motsoaledi.

¿Qué es la cepa Andes del hantavirus y por qué preocupa?

La cepa Andes del hantavirus genera especial alerta sanitaria porque es la única de las 38 variantes conocidas que puede transmitirse de persona a persona, algo extremadamente inusual en este tipo de virus.



Según explicó el ministro sudafricano, este contagio humano ocurre únicamente bajo condiciones de contacto muy estrecho y prolongado entre personas. “Este tipo de transmisión es muy rara”, reiteró Motsoaledi.

El hantavirus normalmente se transmite a través del contacto con saliva, orina o excrementos de roedores infectados y puede provocar enfermedades respiratorias graves e incluso mortales.

Tres muertos y varios casos sospechosos en el crucero

El brote sanitario ya deja tres personas fallecidas relacionadas con el crucero. Una de las víctimas murió en Johannesburgo luego de haber sido trasladada en un vuelo comercial desde la isla de Santa Elena, ubicada en el Atlántico Sur.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que actualmente existen dos casos confirmados y cinco sospechosos asociados al brote detectado en la embarcación.

Otro pasajero, de nacionalidad británica, también fue evacuado y permanece bajo atención médica en un hospital de Johannesburgo.

Miembros de la tripulación, ataviados con trajes de protección contra materiales peligrosos, abandonan el puerto en una lancha ambulancia en dirección al crucero MV Hondius, que se encuentra fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. La Organización Mundial de la Salud informó que ese mismo día se estaban llevando a cabo evacuaciones de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus, mientras los expertos confirmaban una cepa poco común que puede transmitirse entre humanos. AFP

Sudáfrica rastrea a casi 90 pasajeros tras posible exposición al virus

Las autoridades sanitarias sudafricanas iniciaron un amplio operativo de rastreo epidemiológico para localizar a cerca de 90 personas que viajaban en el vuelo donde fue transportada una mujer neerlandesa de 69 años, quien posteriormente murió en Johannesburgo.

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La pasajera había abandonado el crucero en Santa Elena el pasado 24 de abril tras presentar síntomas gastrointestinales. Su estado de salud empeoró durante el vuelo hacia Sudáfrica y murió dos días después en el área de urgencias de un hospital.

Su esposo, un hombre de 70 años, también había fallecido previamente a causa del virus mientras permanecía a bordo del crucero.

Necesitamos saber quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con esta señora declaró el ministro de Salud.

Aerolínea confirma número de pasajeros y tripulantes expuestos

La aerolínea sudafricana Airlink, encargada de operar el vuelo del 25 de abril, confirmó a AFP que en la aeronave viajaban 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

Además de rastrear a quienes iban a bordo, las autoridades investigan posibles contactos en el aeropuerto y en el hospital donde la paciente recibió atención médica.