Crisis migratoria en Ceuta: 40.000 personas cruzan la frontera y España despliega al Ejército

Ceuta se encuentra en estado de máxima alerta. En las últimas horas, cerca de 40.000 personas han logrado cruzar la frontera que separa el enclave español de Marruecos, una cifra sin precedentes que ha desbordado los mecanismos de control fronterizo. Ante la gravedad de la situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su traslado inmediato a la ciudad autónoma para coordinar la respuesta ante esta crisis humanitaria y de seguridad.

¿Qué está ocurriendo exactamente en la frontera de Ceuta?

Desde la jornada del jueves, el flujo de personas ha sido constante. Según fuentes policiales, a pesar de que el ritmo disminuyó durante la madrugada, las entradas han persistido hasta este viernes por la mañana. La situación ha derivado en una tragedia humanitaria: hasta el momento, se han confirmado 18 fallecimientos de personas que intentaban alcanzar la costa ceutí, un territorio de apenas 80.000 habitantes.

Las imágenes en la zona muestran a miles de jóvenes, incluyendo adolescentes, llegando a la orilla tras cruzar a nado o caminando por la playa donde la valla fronteriza llega al mar. Muchos de los recién llegados han abandonado ropa y pertenencias en la arena, mientras en la ciudad marroquí colindante, Fnideq, se registraban aglomeraciones de personas motivadas por rumores de que "la frontera estaba abierta".

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez?

El Ejecutivo español ha respondido con un despliegue de seguridad sin precedentes para retomar el control de la zona. El Ministerio del Interior ha confirmado el envío de soldados del Ejército para reforzar a la Guardia Civil en las tareas de contención. "Hemos desplegado unidades para mantener la seguridad en el territorio", señalaron fuentes gubernamentales.



Además del contingente militar, el Gobierno ha movilizado a 70 agentes adicionales de la Guardia Civil, buceadores y embarcaciones del Servicio Marítimo. En cuanto a la gestión de los migrantes, Interior ha informado que ya se ha acordado con Rabat la puesta en marcha de un dispositivo para devolver "lo antes posible" a Marruecos a todas las personas que han ingresado ilegalmente en el enclave español.

¿Por qué esta crisis preocupa a nivel diplomático en Europa?

La magnitud de este flujo migratorio ha trascendido las fronteras españolas, generando reacciones inmediatas en el bloque europeo. Francia ha anunciado este viernes que endurecerá los controles en su frontera con España ante la crisis. Por su parte, el Gobierno italiano ha solicitado la suspensión de España del espacio Schengen, calificando la política migratoria española de "equivocada". Ante tales críticas, el Gobierno español ha respondido con firmeza convocando al embajador italiano en Madrid.

La administración estadounidense también ha puesto el foco en Ceuta, utilizando las imágenes del cruce masivo para reiterar su postura sobre la gestión de fronteras a nivel global.

Un grupo de personas se concentra en una ladera cerca de la ciudad marroquí de Fnideq mientras emerge humo tras los altercados registrados en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta. Las autoridades policiales reportaron el intento de paso de miles de personas durante la jornada. AFP

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Antecedentes: ¿es este el mayor flujo migratorio registrado?

La situación actual evoca inevitablemente la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas durante un periodo de alta tensión diplomática por el Sáhara Occidental. Sin embargo, los 40.000 migrantes registrados en esta ocasión superan con creces cualquier cifra previa.

Este nuevo episodio se produce apenas días después de que Pedro Sánchez visitara Argelia el pasado 20 de julio, buscando normalizar las relaciones diplomáticas tras años de tensiones. El contexto del Sáhara Occidental y las relaciones de equilibrio entre España, Argelia y Marruecos vuelven a estar en el centro del debate, mientras la ciudad autónoma aguarda la llegada del presidente Sánchez para evaluar el impacto real y el futuro inmediato de esta frontera.