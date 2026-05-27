Pedro Sánchez dice que "no hay motivos" para retirar su "apoyo" a Zapatero

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró el miércoles que "no hay motivos" para retirarle el "apoyo" a su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias, tras publicarse nuevas revelaciones del caso en los últimos días.

"Todo mi apoyo al presidente Zapatero", declaró Sánchez en una rueda de prensa en el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV, enfatizando que "no hay motivos para cambiar esa posición".

Guardia Civil recaba documentos en la sede socialista en Madrid, en investigación contra ex militante

La Guardia Civil española recabó documentos este miércoles en la sede principal del Partido Socialista de Pedro Sánchez en una investigación contra una antigua militante, indicaron a la AFP fuentes judiciales, cuando el Gobierno se encuentra debilitado por varios escándalos de corrupción.



La noticia se produce pocos días después de que se conociera la investigación por presunto tráfico de influencias contra el ex presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, figura afín al actual jefe del Ejecutivo, ya golpeado por varias investigaciones judiciales a personas de su entorno.

Ocurre además cuando Pedro Sánchez se encuentra en el Vaticano, a diez días de la visita del papa León XIV a España, donde tiene previsto ofrecer la primera rueda de prensa desde que se conoció el caso Zapatero.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a la sede socialista en Madrid para requerir "documentación", señalaron a la AFP fuentes judiciales, confirmando una información del diario El Confidencial.

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Este medio digital informó que la operación solicitada por un juez se enmarca en una investigación sobre sospechas por posibles irregularidades dentro de la SEPI, un organismo público español encargado de gestionar las participaciones del Estado en empresas, en las que está implicada una antigua militante socialista, Leire Díez.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido blanco de una creciente presión a raíz de la investigación contra Zapatero, para conocer si influyó, a cambio de dinero, en el rescate millonario la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.