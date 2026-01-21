Zapatero ha estado metido en el juego maquiavélico que hay con rehenes en Venezuela: Lorent Saleh

Luego del 3 de enero, muchas son las preguntas que se han generado sobre aquellos políticos que han sido cercanos al gobierno de Maduro. Uno de ellos es el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido, durante más de una década, mediador, observador y facilitador internacional en distintos episodios con Venezuela.

Muchas han sido las denuncias que se ciernen en torno a él y los beneficios que ha tenido con el régimen venezolano.

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga habló Lorent Saleh, dirigente opositor venezolano y ex preso político, sobre el nexo de Zapatero con el gobierno chavista.

Según Saleh, el expresidente Zapatero "ha fungido en la práctica como un operador político de Nicolás Maduro".



"El trabajo de Zapatero ha sido proyectar la imagen del proyecto de Maduro y bloquear cualquier denuncia o acción en contra de varios de los funcionarios del regimen venezolano. También ha buscado siempre levantar sanciones contra Delcy Rodríguez y por eso su papel protagónico en la Unión Europea"; indicó Saleh en Blu Radio.

A su vez. Lorent destacó que Zapatero ha estado muy "metido" con el tema de los rehenes o presos políticos.

"Zapatero ha estado vinculado al régimen venezolano desde hace muchos años. Los últimos 10 ha estado muy metido en Venezuela. Esto ha sido un papel triste, porque también ha estado muy metido en el juego maquiavélico que hay con los rehenes y por esto tiene tanto repudio y tanta resistencia en la población venezolana", aseveró.

Asimismo, el dirigente opositor de Nicolás Maduro también denunció que, mientras estaba en cautiverio, Zapatero habló, en varias ocasiones, con su mamá y le pidió que no denunciara ni hablara de las torturas en Venezuela.

"Él le pidió a mi mamá que no denunciara ni hablara de las torturas y la presionaba, lo cual mi mamá no iba a aceptar, porque si tu hijo está pasando por eso, la única forma de protegerlo es denunciando", indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: