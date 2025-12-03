Queda comprobado que es aliado de la dictadura: sectores políticos a Petro por foto junto a Zapatero

En el marco de las tensiones que se han presentado entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, el precandidato presidencial Roy Barreras publicó unas fotos en la que aparecen congresistas y precandidatos presidenciales que harían parte del Frente Amplio. En la imagen aparecen el presidente Gustavo Petro y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Gracias a la Embajada de España en Colombia por la invitación a la recepción de anoche en saludo al exPresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer fue el encuentro del progresismo colombiano en el Frente Amplio. Hay dos caminos para dar la batalla en 2026. Y no tengo dudas de el de nosotros es el ganador!", dijo Roy Barreras en el mensaje que acompaña las fotos.

Es importante recordar que a Zapatero la DEA le puso la lupa por sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles y presuntas actuaciones ilegales que se pudieron presentar por su cercanía con Nicolás Maduro.

"Queda más que comprobado que Gustavo Petro es aliado de la dictadura. Se toma una foto con el señor Zapatero, el mayor aliado de Maduro que ha protegido la dictadura de Maduro ante Europa y España. Todos son aliados, son amigos y tratan de poner en riesgo la democracia. ¿Viene Zapatero a poner en riesgo la democracia de Colombia?", dijo el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal.



Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, asegura que con la foto Petro demuestra que es el jefe de debate del Frente Amplio.

"Ha sido Petro un activista político desde el día uno de su Gobierno. Ha perdido la vergüenza y el respeto por la institución presidencial y por supuesto que ha dedicado el Gobierno y sus esfuerzos no a resolver los graves problemas de Colombia, como la inseguridad, sino a resolver una coalición que le permita tener un candidato con opciones", dijo Triana.

En la foto también aparecen los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Clara López. Además del expresidente Ernesto Samper y las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez.