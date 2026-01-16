En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez saca del gabinete al empresario colombiano Alex Saab, aliado de Maduro

Delcy Rodríguez saca del gabinete al empresario colombiano Alex Saab, aliado de Maduro

El anuncio lo hizo en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por "su labor al servicio de la Patria" y aseguró que "asumirá nuevas responsabilidades".

Alex Saab y Nicolás Maduro
Alex Saab y Nicolás Maduro //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad