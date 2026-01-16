El director de la CIA se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez

Según informó The New York Times, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, sostuvo el jueves una reunión en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la primera visita de un alto funcionario estadounidense al país desde la captura del expresidente Nicolás Maduro hace casi dos semanas.

El encuentro, realizado por instrucción directa del presidente Donald Trump, busca consolidar los contactos con el gobierno provisional venezolano y definir un marco de cooperación en temas de inteligencia, estabilidad económica y lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por el diario neoyorquino. La reunión también habría transmitido el mensaje de que Washington considera al nuevo liderazgo de Caracas como “la vía más viable para garantizar estabilidad en el corto plazo”.

Ratcliffe, primer miembro del gabinete en viajar al país tras la intervención militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro, llegó a Caracas un día después de que Trump conversara telefónicamente con Rodríguez. La jornada coincidió además con un encuentro del mandatario estadounidense con María Corina Machado, figura central de la oposición y premio Nobel de la Paz, lo que subraya la complejidad del tablero político venezolano tras la caída del régimen.

Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez Foto: AFP

La visita del jefe de la CIA ha sido interpretada como un gesto de respaldo a Rodríguez y un distanciamiento de la oposición, cuyos dirigentes, entre ellos Edmundo González —ganador de las elecciones de 2024 según observadores internacionales—, reclaman un papel central en la recomposición del poder.



De acuerdo con The New York Times, la administración Trump valora a Rodríguez como una figura pragmática, abierta al diálogo y capaz de garantizar una transición sin el colapso institucional que temen los estrategas estadounidenses. Documentos de inteligencia analizados desde el año pasado ya la perfilaban como una interlocutora dispuesta a negociar, incluso en temas sensibles.

John Ratcliffe, director de la CIA AFP

Aunque no se han firmado acuerdos formales, la visita de Ratcliffe marca el punto más alto en la relación entre Washington y Caracas desde el fin del gobierno de Maduro, y sugiere la intención de ambos países de rediseñar su cooperación tras años de enfrentamiento diplomático.

