El director de la CIA se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez

El director de la CIA se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez

El encuentro, realizado por instrucción directa del presidente Donald Trump, busca consolidar los contactos con el gobierno provisional venezolano y definir un marco de cooperación en temas de inteligencia, estabilidad económica y lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por el diario neoyorquino.

