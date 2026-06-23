En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados electorales
Abelardo De La Espriella
Dólar en Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cuarenta personas mueren ahogadas en Francia por ola de calor

Cuarenta personas mueren ahogadas en Francia por ola de calor

Ola de calor en Francia deja 40 muertos por ahogamiento y temperaturas récord de hasta 44 grados.

calor-francia.jpg
Ola Calor Francia
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó este martes que desde el comienzo el día 18 de la ola de calor que sacude el país han muerto ahogadas 40 personas, "esencialmente jóvenes".

Lecornu, que reunió un comité interministerial de crisis con miembros de su Gobierno para hacer frente a esta ola de calor, en unas breves declaraciones al inicio precisó que son las "primeras víctimas de la crisis que vivimos" por la canícula.

Señaló que están trabajando en diferentes escenarios por si este episodio de fuerte calor se prolonga y destacó sus prioridades, empezando por el hecho de que se está notando una mayor actividad en los centros sanitarios y que el primer objetivo por tanto es "que los hospitales aguanten".

También pidió a sus ministros que pongan el acento en "la solidaridad con los más frágiles", y eso significa prestar atención "a las personas que están en su casa", dijo.

Igualmente indicó que se han puesto en alerta los sistemas de protección civil ante el riesgo de incendios, pero también de fenómenos tormentosos y de crecidas de los cursos de agua.

Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France.

En total hay 54 del centenar de departamentos franceses en el máximo nivel de alerta, el rojo, por el calor y otros 35 en el siguiente, naranja, lo que significa que más del 90 % de la población francesa está expuesta a calores que los servicios meteorológicos consideran extremos o excepcionales.

Publicidad

Météo France anticipa que esta tarde las máximas llegarán a 44 grados en Burdeos, 43 en Rennes, 41 en Toulouse o Limoges, 40 en Lyon o Ruán y 38 en París. Y esa situación se va a prolongar al menos hasta el jueves

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Francia

Ola de calor

Calentamiento global

Publicidad

Publicidad

Publicidad