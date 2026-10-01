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Cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, por un alud en Nicaragua

La familia se encontraba durmiendo al momento en que ocurrió el alud, que dejó la vivienda sepultada por una masa de tierra, lodo y escombros, según los vecinos.

Alud en Nicaragua.jpg
Alud en Nicaragua.
Foto: tomada de redes, X.
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Cuatro personas murieron este jueves1 de octubre, entre ellas dos menores de edad, por un deslizamiento de tierra causado por las lluvias de los últimos días en el Caribe norte de Nicaragua, informaron las autoridades.

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El alud, ocurrido entre la medianoche del miércoles y la madrugada de este jueves en una comunidad rural del municipio de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, sepultó una vivienda donde vivía una familia de cuatro miembros, que fallecieron al instante, de acuerdo con la información ofrecida por medios oficiales.

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Las víctimas fueron identificadas como Carmen Urbina, de 45 años; Yureiling Eliveth Amador Urbina, de 21 años, un menor de 12 años y otra de dos años.

La familia se encontraba durmiendo al momento en que ocurrió el alud, que dejó la vivienda sepultada por una masa de tierra, lodo y escombros, según los vecinos.

La fuerza del movimiento de tierra arrastró a su paso gran cantidad de lodo, rocas y troncos, sepultando por completo la vivienda, de acuerdo con las autoridades.

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Las autoridades explicaron que las persistentes e intensas lluvias registradas en los últimos días en esa región de Nicaragua saturaron los suelos, creando las condiciones propicias para que se desencadenara el deslave.

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