Osa atacó a golpes un carro en Japón y lo dejó con graves daños: quedó en video

Un encuentro inesperado con fauna silvestre puede convertirse en una situación peligrosa en poco tiempo, especialmente cuando hay animales que reaccionan para proteger a sus crías. Eso fue lo que ocurrió en Japón, donde una conductora se encontró con una osa y su cachorro en plena vía.

Osa se paró en dos patas y golpeó el carro

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La mujer detuvo su vehículo al encontrarse con la osa y su cría, su presencia provocó una reacción defensiva, pues la madre se levantó sobre sus dos patas y comenzó a golpear con fuerza el costado frontal del automóvil.

Al parecer, la osa se disponía a cruzar la vía cuando llegó el vehículo, en ese momento, el animal creyó que su cría estaba amenazada por lo que reaccionó violentamente ante el automotor. En repetidas ocasiones se lanzó golpes con gran fuerza.



Los golpes dejaron rasguños y varias abolladuras en el vehículo, pero la conductora no sufrió heridas y logró salir ilesa del encuentro.

En este caso, la presencia del cachorro pudo influir en el comportamiento defensivo de la osa; después de algunos minutos, el animal salió corriendo con su pequeño por la vía en dirección congtraria al carro.

🇯🇵 🚗 ¿Los seguros en Japón cubrirán estos incidentes?



🐻 Una conductora japonesa vivió momentos de terror al detener su auto y ver a una osa y su cachorro en el camino. Al sentirse amenazada, la madre se paró en dos patas y golpeó con fuerza el cofre del vehículo en repetidas… pic.twitter.com/Y3kP65ZhbU — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 1, 2026

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¿Qué hacer ante un encuentro con un oso?

Las autoridades ambientales de Japón recomiendan tomar varias precauciones para reducir el riesgo de encuentros con osos. Entre ellas está consultar previamente los reportes de avistamientos, desplazarse en grupo y hacer ruido con elementos como campanas o radios para advertir de la presencia humana.

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Si una persona se encuentra con un oso, la recomendación es mantener la calma, no correr ni gritar y alejarse lentamente sin darle la espalda. Tampoco se debe intentar acercarse para tomar fotografías.

Un punto especialmente importante es no acercarse a los oseznos, ya que la madre puede reaccionar de manera agresiva para protegerlos.

En caso de un ataque a corta distancia, las autoridades recomiendan adoptar una posición boca abajo y proteger con los brazos la cabeza, el cuello y el rostro para reducir el riesgo de lesiones.

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Además, los alimentos y residuos no deben quedar abandonados en zonas donde habitan estos animales, pues pueden atraerlos hacia espacios frecuentados por personas.

