Cuba convoca 3 días de maniobra militar para enfrentar "acciones del enemigo"

El Gobierno cubano anunció la realización del Ejercicio Estratégico Bastión 2016 entre el 16 y el 18 de noviembre en todo el país, una maniobra de entrenamiento militar para elevar "la preparación de las tropas y la población para enfrentar las diferentes acciones del enemigo".



La información sobre este entrenamiento castrense abrió este miércoles en grandes letras rojas la portada del diario estatal Granma, donde se explica que la estrategia es "parte de la preparación del país para la defensa".



"El mismo tiene como objetivo entrenar a los órganos de dirección y de mando de las diferentes estructuras encargadas de la defensa nacional y territorial, en la organización del trabajo en interés de elevar la disposición del país para la defensa y la preparación de las tropas y la población para enfrentar las diferentes acciones del enemigo", refiere el texto.



Cuba no convocaba un ejercicio militar de este tipo desde hace tres años, cuando en las mismas fechas tuvo lugar el "Bastión 2013", apenas un año antes de que se iniciara el deshielo con Estados Unidos, país que acaba de elegir como presidente al republicano Donald Trump, abiertamente opuesto a ese acercamiento.



Ejercicios de preparación bélica de estas características se realizaron por primera vez en 1980 y se repitieron en los años 1983, 1986, 2004 y 2009, además del mencionado 2013.



En varias ocasiones, las maniobras se han organizado como un mensaje a EE.UU. para que "no subestime" al pueblo cubano, según dijo en el 2004 el entonces ministro de las Fuerzas Armadas y hoy presidente de la isla Raúl Castro.



El comunicado detalla que durante las maniobras, y también los Días Nacionales de la Defensa (19 y 20 de noviembre) "se realizarán maniobras y ejercicios tácticos de diferentes tipos" en los que participarán unidades de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior "y otros componentes del sistema defensivo territorial".



Los ejercicios incluirán "el movimiento de tropas y de material de guerra, vuelos de la aviación y explosiones en los casos que se requiera", agrega.



La nota, firmada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, afirma que el Ejercicio Estratégico Bastión 2016 "constituye un elemento esencial en la materialización de la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo".



La provincia oriental de Guantánamo quedó excluida del ejercicio para que pueda concentrar sus esfuerzos en la recuperación de los graves daños que causó el huracán Matthew a su paso por esa zona a principios de octubre pasado.



