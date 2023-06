¿De qué murió Park Soo Ryun? Estrella del k-drama 'Snowdrop' de Disney+

La actriz surcoreana Park Soo Ryun saltó a la fama por su participación en la serie del k-drama "Snowdrop", por lo que tomó por sorpresa su fallecimiento de manera repentina a los 29 años.

En un comunicado publicado por el portal Soompi, la madre de la actriz anunció que los órganos de Park Soo Ryun serán donados.

"Su cerebro está inconsciente, pero su corazón sigue latiendo. Debe haber alguien que necesite desesperadamente sus órganos. Como madre y padre, podremos encontrar consuelo sabiendo que su corazón será donado y seguirá latiendo", expresaron.

Tras la donación de sus órganos, se llevó a cabo el funeral en el mismo hospital donde falleció, y su entierro tuvo lugar el 13 de junio, con la presencia de familiares y amigos de la actriz.

Park Soo Ryun, cuyo nombre real era Park Young In, nació el 2 de mayo de 1994 y alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie "Snowdrop" (2021), en la cual debutó como actriz Jisoo, integrante de BLACKPINK.

La joven actriz estudió actuación y modelaje, y comenzó su carrera artística en 2018 en producciones teatrales musicales, antes de obtener mayor reconocimiento con su participación en "Snowdrop". Lamentablemente, su prometedora carrera fue truncada por el trágico accidente que la llevó a sufrir muerte cerebral.

Park hizo su debut en 2018 con el musical Il Tenore, que también contó con actores como Lee Sang-yi y Jeon Mi-do.

También apareció en musicales y obras de teatro como The Cellar, Othello y The Day We Were In Love.

De qué murió Park Soo Ryun

Según informaron diversos medios locales, la joven actriz sufrió una caída por las escaleras de su edificio, lo que resultó en un grave traumatismo craneal. Fue trasladada de emergencia al Hospital Suwon del Centro Médico de Gyeongg, en Corea del Sur.

A pesar de los esfuerzos médicos por salvar la vida de Soo Ryun, fue declarada con muerte cerebral el pasado 11 de junio.

Otra actriz de 'Snowdrop' murió en enero de 2022 a la edad de 29 años. Kim Mi-soo interpretó a una estudiante de historia en el programa y no se reveló la causa de su muerte.

