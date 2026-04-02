Dejan a Rapunzel sin cabello: cuervos la “atacan” en parque de Disney: quedó en video

Visitar un parque de Disney es, para muchos, la materialización de un sueño de infancia. Los colores, la música, los personajes y cada detalle están pensados para transportar a los visitantes a un mundo de fantasía donde todo parece perfecto. Desde castillos imponentes hasta escenas icónicas de las películas, cada atracción busca recrear esa magia que ha marcado generaciones.

Sin embargo, incluso en estos escenarios cuidadosamente diseñados, la realidad puede irrumpir de formas inesperadas.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en Tokyo DisneySea, uno de los parques más famosos del mundo, donde una escena insólita rompió momentáneamente la ilusión, pues el personaje de Rapunzel fue “atacado” por dos cuervos.



Dejan a Rapunzel sin cabello: cuervos la “atacan”

El hecho ocurrió en la atracción Rapunzel’s Lantern Festival, donde se encuentra la famosa torre en la que vive el personaje, inspirada en la historia de la princesa de larga cabellera. Allí, un animatrónico de Rapunzel suele asomarse por la ventana, recreando una de las escenas más recordadas de la película.

Según se observa en videos que circulan en redes sociales, dos cuervos se posaron sobre la figura mecánica justo en el balcón de la torre. Lo que parecía una escena curiosa rápidamente se convirtió en un momento inesperado, pues las aves comenzaron a picotear y arrancar mechones del cabello sintético del animatrónico.



Los pájaros, lejos de mostrar temor por la presencia de visitantes, continuaron su acción durante varios segundos, llevándose fragmentos del material. Expertos señalan que este comportamiento no es inusual, ya que muchas aves recolectan fibras y elementos suaves para la construcción de sus nidos, lo que explicaría por qué eligieron el cabello de la figura.

El incidente dejó a la versión de Rapunzel visiblemente afectada, con parte de su icónica melena deteriorada. Ante la situación, el parque tomó medidas y retiró temporalmente el animatrónico de la atracción para realizar reparaciones.



Video del momento

Aunque el momento generó sorpresa y risas entre algunos visitantes, también dejó ver cómo incluso los entornos más controlados pueden verse alterados por la naturaleza. La escena, que parecía salida de una historia diferente a la original, rápidamente se volvió viral en internet.