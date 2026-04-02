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Blu Radio  / Mundo  / Dejan a Rapunzel sin cabello: cuervos la “atacan” en parque de Disney: quedó en video

Dejan a Rapunzel sin cabello: cuervos la “atacan” en parque de Disney: quedó en video

El hecho ocurrió en uno de los parques más famosos del mundo. Allí, una escena insólita rompió momentáneamente la ilusión y la magía que caracterizan a Disney.

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