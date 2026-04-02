Periodista transmitía en vivo sobre el tránsito en Semana Santa y pasó algo inesperado

La Semana Santa en el mundo también es sinónimo de miles de viajes por parte de personas que buscan ir a lugares emblemáticos de la religión católica o simplemente para descansar durante esos días. Por eso, es usual que los periodistas realicen informes a sus televidentes u oyentes sobre la movilidad en las principales vías.

Precisamente, la periodista Raquel Miguel se encontraba transmitiendo en vivo para CMM cómo el tránsito en una de las vías más reconocidas de España no tenía novedades. Sin embargo, su reporte cambió en cuestión de segundos.

Cuando la comunicadora estaba ahondando sobre los detalles de la autopista Talavera de la Reina, presenció en directo un choque múltiple entre varios vehículos particulares y un camión blanco. De hecho, en la transmisión se puede escuchar el frenazo de los vehículos y se aprecia cómo los conductores intentaron maniobrar para evitar estrellarse, pero fue imposible.

"Acaba de haber una colisión en la A-5, en el kilómetro 117. Hay implicados cuatro vehículos y vamos a seguir informando sobre esta colisión en el momento en el que vengan los servicios de emergencia. Esperamos que no hayan personas heridas", dijo la periodista.



Por su puesto, la efectiva reacción y demostración de su profesionalismo ha sido tendencia en redes sociales. De hecho, el mismo director de la Comunicación Corporativa de CMM, Óscar García, la felicitó en su cuenta de X con un comentario acertado en esta profesión del periodista: "Cuando la noticia te sobreviene en directo (...) mantener la calma mientras narran lo que sucede".

Cuando la noticia te sobreviene en directo.



Aquí la periodista @MRaquelMiguel junto con el cámara David Martín, ambos de la delegación de @CMM_es en #TalaveraDeLaReina, haciendo periodismo, sabiendo mantener la calma mientras narran lo que sucede.



Para poner en las facultades. pic.twitter.com/270V6oS9bu — Óscar García (@OscarGPrieto) April 2, 2026

Este video se viralizó en diferentes redes sociales y los comentarios por parte de las personas hacia la periodistas son positivos al resaltar su capacidad para relatar lo que acababa de presenciar sin tener algún tipo de texto o ayuda previa para este accidente de tránsito.

Afortunadamente, este siniestro vial parece ser solo de daños materiales, pues en la transmisión en vivo se pudo ver a los ocupantes de los vehículos saliendo por sus propios medios después de algunos segundos de incertidumbre por el choque.