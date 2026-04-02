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Periodista transmitía en vivo sobre el tránsito en Semana Santa y pasó algo inesperado

El video se viralizó en redes sociales no solo por el profesionalismo de la periodista, sino por lo sucedido en la carretera.

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