Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Blu Radio  / Mundo  / Del "Happy New Year" al banquillo: el cambio de actitud de Nicolás Maduro en la corte de EEUU

Del "Happy New Year" al banquillo: el cambio de actitud de Nicolás Maduro en la corte de EEUU

Maduro llegó saludando con un reiterativo "Happy New Year" dirigido a los presentes y al jurado, incluso estrechando la mano de sus custodios y abogados. Sin embargo, este semblante cambió drásticamente cuando el juez federal, un veterano de 92 años, tomó el control de la audiencia.

