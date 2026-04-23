Delcy Rodríguez espera mantener agenda con EE.UU. tras llegada de nuevo diplomático a Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este jueves que espera continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos, a propósito de la llegada del nuevo encargado de negocios del país norteamericano en Caracas, John Barrett.

"Nosotros esperamos poder continuar nuestra agenda de trabajo, una agenda de trabajo que debe estar basada en el respeto. Le damos la bienvenida", dijo en un acto celebrado en el estado Lara (oeste), como parte de la peregrinación de trece días que convocó para exigir el fin de las sanciones que Estados Unidos impuso contra el país y que comenzó el pasado domingo.

Asimismo, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de EE.UU., instó nuevamente a que la cooperación entre Caracas y Washington sea beneficiosa para ambos pueblos.

La líder chavista afirmó que si bien ha habido "adelantos y avances", aún "falta" trabajo por hacer para que no haya "una sola sanción" contra Venezuela.



En ese sentido, reiteró que el país petrolero tiene una década bloqueado y que, durante ese tiempo, nacieron "más de cinco millones de niños y niñas", por quienes pidió compromiso para que no hereden una nación sancionada.

Delcy Rodríguez. Foto: AFP.

"Venimos de momentos muy duros que tienen que hacernos reflexionar a los políticos y a los no políticos", expresó la gobernante, quien instó a que "un 3 de enero (de 2026) no vuelva a repetirse", en referencia a la operación militar estadounidense de ese día que incluyó ataques en Caracas y tres regiones aledañas y culminó con la captura de Maduro.

Tras los ataques, recordó que el Gobierno venezolano salió "al frente" y llamó a "dirimir las diferencias con el diálogo diplomático".

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Luego de la captura de Maduro, Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el poder y ha colaborado estrechamente con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.

Ambos países también restablecieron relaciones el pasado marzo, tras siete años rotas.

En la cuenta en X de la embajada estadounidense, Barrett informó este jueves que ya se encuentra en el país suramericano, donde sustituirá a Laura Dogu, nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática.

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El diplomático, quien viene de ser encargado de negocios en Guatemala, aseguró que seguirá "implementando el plan de tres fases" de Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

En estos últimos meses de acercamientos, Washington ha flexibilizado progresivamente su esquema de sanciones contra Caracas, entre ellas las impuestas a los sectores de petróleo y minería y al sistema financiero público.