Delcy Rodríguez rinde homenaje a EE. UU. en ceremonia con himno y funcionarios norteamericanos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes una ofrenda floral junto al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, para conmemorar de manera extemporánea los 250 años de la independencia estadounidense y recordar los 191 años de relaciones diplomáticas que se cumplen este 2026.

La ofrenda fue realizada en la plaza Washington, reinaugurada el pasado octubre y erigida en honor a George Washington, en El Paraíso, en Caracas, donde las autoridades venezolanas y estadounidenses presentes en el país decidieron celebrar la independencia de EE.UU., que se celebra el 4 de julio.

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"Este año 2026 se van a celebrar los 191 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos y esta reinauguración de la plaza homenajea a un líder de la independencia, a un padre fundador, al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, es un sentido homenaje a su liderazgo, es un sentido homenaje al legado histórico que dejó para los Estados Unidos", dijo Rodríguez al canal estatal VTV.

La mandataria aseguró además que para los pueblos es "muy importante" conocer la historia y los héroes de los países.



"Así que nos unimos al júbilo de los Estados Unidos por los 250 años de independencia, pero también por rendir homenaje a un padre fundador como lo fue el presidente George Washington", añadió.

Las autoridades entonaron el himno nacional de ambos países frente a la estatua de George Washington.

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"Veo con orgullo esta estatua de George Washington, que fue nuestro libertador, nuestro líder, muy parecido a Simón Bolívar (el libertador venezolano)", dijo, por su parte, Barrett.

En ese sentido, recordó que en mayo también fue inaugurada una estatua de Bolívar en Washington y aseguró que ambas personalidades definen "la nueva amistad entre Estados Unidos y Venezuela".

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El acto contó con la presencia de diferentes autoridades de Estados Unidos, como el subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Méndez; James O'Brien, asesor principal de la oficina de Finanzas del Departamento de Estado y otros.

Por Venezuela estuvieron presentes, además de Rodríguez, la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; y el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, quien estuvo a cargo de la restauración de la plaza.

Venezuela y Estados Unidos retomaron sus lazos diplomáticos este 2026, después de siete años de relaciones rotas, en un contexto marcado por la presión de Washington a Caracas tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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Ahora, ambos países se definen como socios y amigos y en agosto pasado firmaron un histórico acuerdo de 25 años por el cual Venezuela le otorga acceso a Estados Unidos a más del 20 % de sus reservas petroleras.