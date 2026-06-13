Deportan a colombiano por agredir a la gata de su expareja: esto se sabe

El caso de Nala, una gata que murió tras una brutal agresión en una calle de Torrevieja, España, sigue generando reacciones dentro y fuera de ese país. En las últimas horas se confirmó la deportación de un ciudadano colombiano de 29 años, oriundo de Cali, quien fue condenado por el asesinato del animal y por hechos relacionados con violencia vicaria contra su expareja.

La decisión fue ejecutada por la Policía Nacional de España luego de que un juzgado ordenara su expulsión del territorio español durante cinco años. Además, el condenado tendrá prohibido ingresar no solo a España, sino también a cualquier país de la Unión Europea durante el tiempo que dure la sanción.

El caso se convirtió en uno de los episodios de maltrato animal más comentados de los últimos meses y generó inquitud sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas.

La gata se llamaba Nala: los hechos habrían ocurrido en el mes de abril



La agresión ocurrió en una zona residencial de Torrevieja, cerca de la playa del Acequión. Según la investigación, el hombre golpeó a la gata con un palo, la lanzó contra una pared y continuó pateándola incluso después de que el animal hubiera muerto.

Los hechos fueron grabados por varios testigos y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, provocando una fuerte indignación ciudadana.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades, que llegaron al lugar con varias patrullas y procedieron a detener al agresor, quien, según reportes oficiales, presentaba signos de haber consumido alcohol y sustancias psicoactivas.

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Gato / animales / mascotas Foto: Redes sociales

La medida reemplazó una condena inicial de 20 meses de prisión

Inicialmente, el hombre fue condenado a 20 meses de cárcel por maltrato animal agravado. Sin embargo, la legislación española permite sustituir determinadas penas por la expulsión del país en casos específicos.

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Además de la deportación, la justicia le impuso una multa de 1.000 euros a favor de la propietaria de Nala y le prohibió la tenencia, comercialización o relación con animales.

Las autoridades también advirtieron que si incumple la prohibición de ingreso y regresa a España antes de cumplir la sanción, podría enfrentar prisión o nuevas medidas de expulsión más severas.

Varias manifestaciones en rechazo con carteles que tenían fotos y el nombre de Nala

La muerte de Nala generó movilizaciones de organizaciones defensoras de los animales y ciudadanos que exigían justicia.

Colectivos como el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), la Asociación Somos la Voz de los Gatos y la Asociación Leal acompañaron diferentes manifestaciones para rechazar el maltrato animal y pedir sanciones ejemplares.

El caso también fue analizado bajo la figura de violencia vicaria, ya que las autoridades concluyeron que la agresión contra la mascota habría tenido como propósito causar daño emocional a la expareja del condenado.

Para organizaciones animalistas, la decisión judicial marca un precedente importante y demuestra que los delitos contra los animales pueden tener consecuencias legales significativas. Mientras tanto, el nombre de Nala continúa siendo símbolo de las campañas que buscan fortalecer la protección animal y prevenir nuevos casos de violencia.