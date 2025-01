Deportarán 2.000 colombianos que se colaron en la final de la Copa América

El 14 de julio de 2024 en Miami, Estados Unidos, se llevó a cabo la gran final de la Copa América entre Colombia y Argentina. Pero este encuentro se vio manchado por hechos de violencia al ingreso del estadio y llegaron a colarse, según cifras del Estado de Florida, y muchos fueron identificados por cámaras biométricas en el escenario deportivo.

De acuerdo con el director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet, el Gobierno Trump ha puesto lupa a ese caso y aceleró el proceso para deportar lo más pronto posible a todos los implicados en este caso en Miami. Si bien desde la administración de Joe Biden se empezó a sancionar a los implicados, esta nueva dirección llevó a que se pusiera como prioridad cumplir esto rápido: "Hay 27.000 órdenes de deportación listas para ejecutara y cálculo que 2.000 corresponden a personas que se comportan mal en la Copa América".

"Hay algunos que alcanzaron a salir de Estados Unidos, especialmente hacia Canadá. Hay otros que se han sabido camuflar, pero han llegado los investigadores hasta lugares remotos para poder sorprender a estas personas (...) Me agrega algo interesante, esos son los que estarán deportes, por lo menos 2.000. Hay otro número de residentes colombianos que no dan para ser deportados, pero han tenido que pagar multas de hasta 20.000 dólares", contó.

Asimismo, el objetivo del Gobierno Trump busca "limpiar" los Estados Unidos de cara al Mundial del 2026 en donde saben que recibirán miles de turistas y será necesario controlar quién ingresó, quién sale y quién no debe estar en territorio americano. Por otro lado, no quieren que este episodio se repita y mantienen diálogo con la FIFA para castigar a todas estas personas, lo importante es que todos los que compren su boleta puedan disfrutar de sus partidos.