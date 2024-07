Serían 8.000 los hinchas colombianos los que se colaron en la final de la Copa América

Las autoridades en Estados Unidos no se quedaron con los brazos cruzados luego del reprochable comportamiento de cientos de hinchas de la Selección Colombia que se colaron al estadio Hard Rock de Miami en la final contra Argentina de la Copa América.

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, informó en el programa radial que las autoridades del estado de Florida calculan que serían 8.000 las personas que entraron a la fuerza a ese partido. De estos, 7.000 ya estarían identificados a través del reconocimiento de cámaras biométricas que habían en el escenario deportivo.

La mayoría de los seguidores de la tricolor que se colaron al partido vivirían en diferentes ciudades de Estados Unidos y, al conocer que la selección llegó a la final, se trasladaron a Miami. Mientras otros son provenientes de Canadá. Es decir, son pocos los que viajaron directamente desde Colombia.

Estas personas ya tendrían la residencia en Estados Unidos y Canadá, pero habría drásticas consecuencias por sus actuaciones.

¿Cuáles serían las sanciones contra los hinchas?

De acuerdo a lo que determinen en cada caso las autoridades, las sanciones contra los hinchas podrían ir desde penas judiciales hasta quitarles las visas o perder la residencia. Además, como hay casos en los que un colombiano se llevó a su familia a Estados Unidos, podrían terminar expulsándolos a todos del país norteamericano.

Estas duras sanciones por parte de las autoridades se basarían en que estos comportamientos son considerados como una amenaza para la seguridad del país e, incluso, terrorista.

"De aquí a un año y medio vamos a tener noticias de colombianos que perdieron sus logros como la greencard o la residencia. El funcionario que me contó esto me dijo que no creían que habían ilegales, porque ellos son los que se manejan bien, no dan papaya", añadió Hernández Bonnet en Blog Deportivo.

De esta manera, los videos que se viralizaron sobre las personas que dañaron las escaleras eléctricas, se subieron a las rejas, cruzaron las puertas del estadio en medio de una estampida, botaron comida como palomitas de maíz, etc, seguramente ya están identificadas por las autoridades de Estados Unidos.