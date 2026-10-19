Descontento por los servicios públicos y el costo de vida enciende la crisis política en Francia

Francia atraviesa una de las coyunturas sociales y políticas más complejas de los últimos años, originada por movilizaciones estudiantiles que han mutado hacia un descontento generalizado en diversos sectores de la población.

Según el análisis de la politóloga y doctora en estudios políticos Eugénie Richard, la situación evidencia tensiones acumuladas por el deterioro de los servicios públicos, la pérdida del poder adquisitivo y una severa desconexión entre la ciudadanía y el gobierno.

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De la protesta juvenil a las reivindicaciones sociales

El conflicto comenzó semanas atrás como una marcha del sector educativo motivada por el mal estado de las infraestructuras en los liceos, la escasez de cupos universitarios y el déficit de docentes.

No obstante, estas demandas iniciales fueron respaldadas rápidamente por otros colectivos ciudadanos afectados por el aumento del costo de vida, quienes exigen la reducción en los precios del combustible y la recuperación del bienestar social.



A pesar de que en los últimos días la atención mediática se ha concentrado en actos de vandalismo y en la declaración de toques de queda, Richard enfatiza que los desmanes obedecen a una minoría radicalizada que desvirtúa la naturaleza pacífica de las marchas.

En palabras de la politóloga, los disturbios están "escondiendo realmente una propuesta que en su 90% era totalmente pacifista y que era unas reivindicaciones bastante básicas, unas condiciones para poder trabajar y que el sueldo alcance para vivir bien". Esta falta de ingresos suficientes para mantener un nivel razonable de vida genera, según la experta, "mucha frustración social en toda la sociedad".

Protesta en Francia Foto: EFE

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Crisis de prioridades presupuestarias y ruptura del diálogo

Ante las discusiones sobre si el Estado de bienestar francés se encuentra en decadencia, la especialista descarta que el modelo en sí haya fallado, atribuyendo la crisis a las decisiones de gasto del Poder Ejecutivo. Richard explica que "no necesariamente hay una crisis del sistema de bienestar, sino que el gobierno no ha puesto prioridades sobre las políticas que deberían ser prioritarias"

Al respecto, contrasta el aumento considerable en la partida presupuestaria destinada al armamento frente al estancamiento de los recursos orientados a la educación y a los hospitales públicos.

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A esta brecha económica se suma la percepción de un estilo de gobernanza distante

La politóloga sostiene que Emmanuel Macron "ha sido un presidente que a veces ha mostrado que decide solo, que no escucha mucho a la gente", al no haber recibido a los portavoces estudiantiles, repitiendo el antecedente observado durante la crisis de los chalecos amarillos.

Como consecuencia, una amplia porción de la ciudadanía siente que los políticos "no le han puesto la prioridad" a sus necesidades esenciales y se percibe "abandonada por el Estado", lo que ha terminado por romper el diálogo social y la confianza institucional.

El malestar ciudadano está reconfigurando el panorama de cara a las próximas elecciones, fortaleciendo las opciones políticas de los extremos. De acuerdo con las mediciones de opinión citadas por la especialista, la figura de Marine Le Pen (Agrupación Nacional) encabeza las preferencias con un 35% de intención de voto para la primera vuelta presidencial, seguida por Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa), ubicado 20 puntos por detrás.

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Escuche aquí la entrevista: