Descubrió a su esposa con otro y, lejos de hacer una escena, a él le dejó una irónica nota

Un hombre en Reino Unido llegó a su casa y vio a su mujer manteniendo relaciones sexuales con su amante en su cama. Contrario a lo que harían muchos, el hombre decidió dejarle una nota a él con un particular mensaje.

La imagen de la nota, escrita a mano, se viralizó en las redes sociales, tras la publicación, por el propio protagonista de la historia en el sitio Reddit.

El hombre relató que, tras descubrir a su mujer, respiró, lo tomó con calma y, lejos de armarle a ambos una escena de celos en el cuarto matrimonial, se alejó para hacer el escrito.

“¡Llegué a casa y mi pareja estaba en la cama con otra persona! ¿Creen que he dado con el tono correcto?", contó en la publicación.

"Hola. Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella. Entiendo que te sientas solitario a veces, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy fuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi carro para que puedas estacionar, por favor, saludos", escribió el hombre en la irónica nota.

Los usuarios de Reddit aplaudieron la actitud del hombre y apoyaron que haya decidido contar su historia en esta red social.

